Người trẻ chọn khác biệt, thỏa sức thử trải nghiệm mới mỗi ngày

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, bước ra thế giới được xem là cách nhanh nhất giúp người trẻ phát triển và trải nghiệm.

Lối sống của người trẻ hiện đại là một bức tranh đầy màu sắc với tinh thần “sống cho hiện tại”. Họ không chỉ sống với tâm thế “YOLO” (You only live once - Bạn chỉ sống một lần) mà còn khát khao khám phá, muốn xách balo lên và đi, chinh phục những miền đất mới để có nhiều trải nghiệm khác lạ.

“Sống không chờ đợi” là lời nhắc nhở, động lực mạnh mẽ, khơi gợi mong muốn bay ngay và luôn cho các hành khách trẻ tuổi. Người trẻ hiện đại không muốn phí hoài thời gian cho những điều nhàm chán. Thay vào đó, họ chọn cách sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, khác biệt từng ngày.

Người trẻ hiện đại chọn “sống không chờ đợi”.

Mạng xã hội chính là bức tranh phản ánh rõ nét nhất tinh thần này. Tại đây có không ít hình ảnh người trẻ check-in khắp nơi, từ bãi biển tĩnh lặng đến những đô thị nhộn nhịp. Mỗi bức hình hay dòng trạng thái vừa là cách lưu giữ ký ức, vừa là nguồn cảm hứng, khích lệ người khác dấn thân vào hành trình của mình.

Người trẻ hiện đại không ngại thử thách. Họ tin mỗi trải nghiệm mới là một bài học quý giá. Mỗi chuyến đi là cơ hội để khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Họ không sống để hối tiếc mà để khi nhìn lại có thể mỉm cười với một thanh xuân rực rỡ và tràn đầy ý nghĩa.

Không chỉ thông minh trong cách tận hưởng trải nghiệm, giới trẻ còn rất giỏi vận dụng các phương thức thanh toán cho phép trả sau để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi tiếp theo. Ngoài đặt phòng và các dịch vụ ăn uống, người trẻ hiện đại còn thực hiện nhiều chuyến du lịch xa bằng cách chọn những giải pháp tài chính tiêu dùng thông minh.

Các tín đồ xê dịch luôn tìm ra cách để tận hưởng hành trình và tiếp tục khát khao chinh phục những vùng đất mới.

Bên cạnh săn vé 0 đồng trong những chương trình khuyến mãi, lên kế hoạch bay xa ngày để có giá vé tốt, tín đồ xê dịch cũng chẳng còn quá lo về chi phí vé máy bay với chương trình “Bay trước - Trả sau” của Vietjet. Chỉ 3 phút thao tác trực tuyến, vé máy bay đã sẵn sàng với kế hoạch trả góp thuận tiện.

“Bay trước - Trả sau” không chỉ giúp hành khách sum họp cùng gia đình, mà còn tạo cơ hội khám phá, du lịch trong nước lẫn quốc tế, chia sẻ niềm vui và tạo nên kỷ niệm đáng nhớ mỗi khi có kỳ nghỉ dài ngày trong những dịp lễ truyền thống.

Chương trình “Bay trước - Trả sau” giúp người trẻ quẳng gánh lo tài chính trước mỗi chuyến đi.

Đây được xem là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu bay lập tức của đa số người trẻ. Những travel blogger hay hot TikToker muốn bắt trend check-in ở bất cứ đâu đều có thể quẳng gánh lo về việc thanh toán khi đặt vé. Tận dụng sự tiện lợi tối đa của các dịch vụ này, người trẻ dễ dàng lên kế hoạch cho chuyến đi mà không bị áp lực tài chính đè nặng. Hơn nữa, với lựa chọn trả sau, nhiều người còn có thêm thời gian để quản lý tài chính một cách linh hoạt, thích ứng tình huống bất ngờ.

Mỗi ngày một trải nghiệm mới, không ngừng khám phá, thỏa sức đi xa... giới trẻ ngày càng thể hiện mạnh mẽ tinh thần tự do, khác biệt trong lối sống. Luôn bật chế độ sẵn sàng để dấn thân vào những chuyến phiêu lưu mới mẻ và thỏa sức sống cho hiện tại, chính nguồn năng lượng này đã góp phần lan tỏa đến cộng đồng tinh thần dám trải nghiệm, sống vui vẻ hơn mỗi ngày.