‘Người Nhện đầu tiên’ qua đời

Danny Seagren qua đời ở tuổi 81. Ông đảm nhận vai Người Nhện trong "The Electric Company" loạt phim truyền hình nổi tiếng của PBS.

The Hollywood Reporter đưa tin Danny Seagren - diễn viên đầu tiên đảm nhận vai Người Nhện trong bộ phim người đóng đầu tiên về siêu anh hùng Marvel - đã qua đời. Ông hưởng thọ 81 tuổi.

Ông qua đời giữa tháng 11 nhưng đến nay gia đình mới chia sẻ thông tin. Người thân không tiết lộ nguyên nhân cụ thể khiến nam diễn viên qua đời.

Danny Seagren qua đời ở tuổi 81. Ảnh: Reprodução/Instagram.

"Gia đình, bạn bè và những người trong cộng đồng nơi ông sinh sống sẽ vô cùng thương nhớ Danny", gia đình chia sẻ trong cáo phó.

Danny Seagren sinh năm 1943 tại Minneapolis. Ông đến thành phố New York vào năm 1968.

Seagren là Người Nhện đầu tiên trên truyền hình. Ông vào vai anh chàng bắn tơ nổi tiếng trong The Electric Company, loạt phim truyền hình của PBS có sự tham gia của Rita Moreno và Morgan Freeman.

Ông đã xuất hiện khoảng 30 lần trong vai Người Nhện trong gần 400 tập phim. Các phân đoạn của ông sau đó được chuyển thể thành một bộ truyện tranh Marvel, có tên là Spidey Super Stories.

Những tác phẩm khác của Danny Seagren bao gồm Tales from Muppetland, The Great Santa Claus Switch và The Story of Babar, the Little Elephant.