Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

‘Người Nhện đầu tiên’ qua đời

  • Thứ bảy, 29/11/2025 09:44 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Danny Seagren qua đời ở tuổi 81. Ông đảm nhận vai Người Nhện trong "The Electric Company" loạt phim truyền hình nổi tiếng của PBS.

The Hollywood Reporter đưa tin Danny Seagren - diễn viên đầu tiên đảm nhận vai Người Nhện trong bộ phim người đóng đầu tiên về siêu anh hùng Marvel - đã qua đời. Ông hưởng thọ 81 tuổi.

Ông qua đời giữa tháng 11 nhưng đến nay gia đình mới chia sẻ thông tin. Người thân không tiết lộ nguyên nhân cụ thể khiến nam diễn viên qua đời.

Nguoi Nhen anh 1

Danny Seagren qua đời ở tuổi 81. Ảnh: Reprodução/Instagram.

"Gia đình, bạn bè và những người trong cộng đồng nơi ông sinh sống sẽ vô cùng thương nhớ Danny", gia đình chia sẻ trong cáo phó.

Danny Seagren sinh năm 1943 tại Minneapolis. Ông đến thành phố New York vào năm 1968.

Seagren là Người Nhện đầu tiên trên truyền hình. Ông vào vai anh chàng bắn tơ nổi tiếng trong The Electric Company, loạt phim truyền hình của PBS có sự tham gia của Rita Moreno và Morgan Freeman.

Ông đã xuất hiện khoảng 30 lần trong vai Người Nhện trong gần 400 tập phim. Các phân đoạn của ông sau đó được chuyển thể thành một bộ truyện tranh Marvel, có tên là Spidey Super Stories.

Những tác phẩm khác của Danny Seagren bao gồm Tales from Muppetland, The Great Santa Claus SwitchThe Story of Babar, the Little Elephant.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Minh Hạo

Người Nhện Danny Seagren Danny Seagren qua đời người Nhện đầu tiên

    Đọc tiếp

    Ca si Ma Thai Son qua doi hinh anh

    Ca sĩ Mã Thái Sơn qua đời

    19:22 27/11/2025 19:22 27/11/2025

    0

    Mã Thái Sơn nhập viện cấp cứu vào đầu tháng 11. Ca sĩ bị suy thận và có thời gian dài điều trị tại bệnh viện.

    Nu dien vien Gina Lima qua doi o tuoi 23 hinh anh

    Nữ diễn viên Gina Lima qua đời ở tuổi 23

    17:01 18/11/2025 17:01 18/11/2025

    0

    Gina Lima được bạn trai cũ phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ở căn chung cư tại thành phố Quezon, Philippines. Gia đình đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của cô.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý