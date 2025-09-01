Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông tử vong trong ôtô đóng kín cửa ở Lâm Đồng

  • Thứ hai, 1/9/2025 18:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong chiếc ôtô 4 chỗ đậu bên lề đường tại thôn La Ò, xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 8h ngày 1/9, người dân thôn La Ò, xã Hòa Bắc phát hiện chiếc xe mang biển số TP.HCM đậu bất thường bên lề đường.

Lại gần kiểm tra, người dân thấy tài xế nằm bất động trên ghế lái, cửa xe khóa chặt. Gọi nhiều lần không đáp, người dân lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Nguoi dan ong anh 1

Hiện trường xảy ra sự việc.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng xã Hòa Bắc (tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại hiện trường và xác định người đàn ông trong xe 4 chỗ trên đã tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-o-to-dong-kin-cua-o-lam-dong-post1774724.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

