Ngôn ngữ cơ thể nói gì về mối quan hệ của Taylor Swift và Travis Kelce

Khi ôm lấy Kelce, Swift thường kề má, ghì chặt và mỉm cười. Theo Patti Wood, chuyên gia có bằng thạc sĩ về ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp phi ngôn ngữ, điều đó có nghĩa là Swift cảm thấy an toàn khi ở bên Kelce. "Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy làm điều này, nhưng khi ở bên Kelce, cô ấy luôn hành động như vậy", Wood nói. Ảnh: The New York Times.