Nghi phạm xả súng ở đại học Brown tự sát trong nhà kho

Nghi phạm xả súng tại Đại học Brown, Claudio Valente, được phát hiện đã chết trong nhà kho ở bang New Hampshire (Mỹ), sau nhiều ngày bị cảnh sát truy lùng.

Manuel Neves Valente, 48 tuổi, được nhìn thấy bên trong một cơ sở cho thuê xe hơi. Ảnh: New Hampshire attorney general.

Nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Brown được tìm thấy đã chết vào tối 18/12 (theo giờ địa phương), CNN dẫn lời lời cảnh sát trưởng thành phố Providence, Oscar L. Perez, Jr. "Nghi phạm tự sát tối nay", ông nói.

Cùng ngày, Tổng chưởng lý bang Rhode Island, Peter Neronha cũng cho biết thi thể nghi phạm được phát hiện cạnh một chiếc túi đeo và hai khẩu súng trong nhà kho ở thị trấn Salem, bang New Hampshire.

Trước đó, lực lượng cảnh sát ồ ạt đổ bộ vào khu vực ở Salem, New Hampshire - nơi họ tìm thấy một chiếc xe bị bỏ hoang với biển số xe được cho là có liên quan đến nghi phạm.

Nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt tại Đại học Brown đã được xác định là Claudio Manuel Neves Valente - cựu sinh viên cao học 48 tuổi, từng theo học tại trường này khoảng 25 năm trước.

Cảnh sát ở Providence cho biết họ đã truy tìm được Valente nhờ đoạn video giám sát và tin báo về chiếc xe, dẫn đến một cửa hàng cho thuê xe ở Massachusetts.

Tại đó, cảnh sát đã thu được bản sao hợp đồng thuê xe có tên nghi phạm, cũng như video về nghi phạm trùng khớp với video về người khả nghi được nhìn thấy trong khuôn viên Đại học Brown vào ngày xảy ra vụ xả súng.

Giới chức cũng đang điều tra liệu Valente có phải thủ phạm sát hại giáo sư Nuno Loureiro của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - người bị bắn chết tại nhà riêng 2 ngày sau vụ tấn công tại Đại học Brown.

Một quan chức FBI nói với phóng viên rằng người ta tin rằng Valente và vị giáo sư của MIT từng theo học cùng trường đại học ở Bồ Đào Nha.

Hiệu trưởng Đại học Brown, Christina Paxson, cho biết Valente đã đăng ký làm nghiên cứu sinh tiến sĩ chương trình vật lý của Brown vào năm 2000 và theo học trong thời gian ngắn.

Người này được cho là đã dành khá nhiều thời gian trong tòa nhà kỹ thuật Barus & Holley - nơi xảy ra vụ tấn công khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương.