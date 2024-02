Ngày Valentine, đặt tên người yêu cũ cho chuột để rồng Komodo ăn

Những ai không có người yêu hoặc vừa chia tay trước lễ Tình nhân giờ đây cũng có nơi giải trí phù hợp trong ngày 14/2.

Năm nay, Lilly Calman không còn thích hoa, sô cô la hay một bữa tối lãng mạn trong lễ Tình nhân. Bởi lẽ, cô vừa chia tay người yêu không lâu. “Tôi thấy chạnh lòng khi nhìn thấy các cặp đôi vui vẻ trong lễ Tình nhân”, cô gái 26 tuổi chia sẻ.

Tuy nhiên, Calman đã tìm thấy cho mình một dịch vụ dành cho người độc thân trong lễ Tình nhân: Vườn thú San Antonio cho phép những người gây quỹ đặt tên cho một con gián hoặc một loài gặm nhấm theo tên người yêu cũ. Sau đó, nhân viên sẽ đem con vật được đặt tên cho thú ăn.

Calman đã quyên góp 25 USD để chọn một chú chuột và đặt tên của người yêu cũ cho nó. “Suy nghĩ về việc anh ấy (người yêu cũ - PV) bị rồng Komodo ăn thịt khá thỏa mãn”, cô chia sẻ. Calman đang yêu cầu sở thú sẽ gửi đoạn video của chú chuột bị ăn thịt để cô tổ chức buổi chiếu phim với bạn.

Con chuột được đặt theo tên bạn trai của Calman đã bị rồng Komodo ăn thịt. Ảnh minh họa: VTC.

Nhờ dịch vụ này, vườn thú San Antonio đã quyên góp được hơn 235.000 USD trong 5 năm. Đây là một trong những dịch vụ được cung cấp cho những người độc thân hay vừa chia tay trong lễ Tình nhân.

Dịch vụ Anti-Valentine

Theo cuộc khảo sát thường niên của Liên đoàn Bán lẻ Mỹ, phần lớn người dân có kế hoạch kỷ niệm lễ Tình nhân trong năm 2024. Tuy nhiên, theo The New York Times, có ý kiến cho rằng dịp lễ này chỉ là chiến dịch truyền thông của các doanh nghiệp để khuyến khích người tiêu dùng “mở hầu bao”.

“Ngày lễ Tình nhân là một ngày lễ mà ý nghĩa của nó đã bị thay đổi theo thời gian. Các doanh nghiệp đang tìm cách để trở nên nhạy cảm hơn, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng trong dịp lễ này”, Barbara Bickart, phó giáo sư tiếp thị của Đại học Boston, cho biết.

Ví dụ, thương hiệu kẹo Sweetheart năm nay đã tung ra sản phẩm có chữ viết mờ dành cho những người có mối quan hệ không rõ ràng. “Chúng đã được bán hết nhanh chóng”, Evan Brock, phó chủ tịch của Spangler Candy Company, cho biết trong một tuyên bố.

Đặt tên cho gián, động vật gặm nhắm theo tên người yêu cũ, tham gia các buổi tiệc anti-valentine là những dịch vụ cho người độc thân. Ảnh minh họa: The New York Times.

Marco Di Pinto đã tổ chức một chương trình hài kịch Anti-Valentine (Chống lễ Tình nhân - PV) ở London trong vài năm qua. Theo ông, các diễn viên hài ở đây khuyến khích người độc thân chia sẻ những câu chuyện khủng khiếp của họ về việc hẹn hò và các mối quan hệ.

“Tôi nghĩ lễ kỷ niệm này thật ngớ ngẩn. Nếu chúng tôi thực hiện một chương trình như thế này, mọi người có thể tham gia vào các hoạt động của lễ Tình nhân nhiều hơn, dù có người yêu hay không”, Marco Di Pinto chia sẻ.

Không chỉ thu hút người độc thân, Anti-Valentine còn có sự tham gia của các cặp đôi. Khi tham gia, các cặp đôi đôi khi còn bị mời lên sân khấu và chọc ghẹo.

João Pedro Santos, 41 tuổi, đến xem chương trình cùng với bạn gái. “Chương trình này đã giúp chúng tôi kết nối với nhau. Việc tổ chức một chương trình Anti-Valentine trong lễ Valentine thật thú vị”, anh nói.

Thị trường người độc thân trong lễ Tình nhân

Theo một cuộc khảo sát năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 30% người Mỹ độc thân và hơn một nửa trong số họ nói rằng không muốn hẹn hò.

“Các doanh nghiệp, nếu chỉ đánh vào những cặp đôi, sẽ không khai thác được toàn bộ tiềm năng của thị trường lễ Tình nhân. Điều này sẽ làm việc kinh doanh trở nên tồi tệ”, Angeline Close Scheinbaum, phó giáo sư tiếp thị tại Đại học Clemson, cho biết.

Ở thị trường self-help (tự chăm sóc bản thân - PV), vốn là một ngành công nghiệp tỷ đô, giờ đây cũng tham gia thị trường lễ Tinh nhân. Theo The New York Times, số lượt tìm kiếm trên Etsy về từ khóa “tự tặng quà” trước ngày lễ Tình nhân đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim McCoy, một nhà nghiên cứu ở Oregon, cho biết: “Học cách yêu bản thân là một công việc lớn hiện nay. Năm nay, sau khi chia tay, tôi đang dành thời gian để tự yêu bản thân. Tôi đã mua cho mình một vài bông hoa và dự định tham dự cho sự kiện khiêu vũ cùng bạn bè”.

Trong lễ Tình nhân, những dịch vụ dành cho người độc thân ngày càng ăn khách. Ảnh minh họa: The New York Times.

Đặt tên cho một con chuột theo tên người yêu cũ khiến cô Calman cảm thấy dễ chịu hơn. Mặt khác, nó cũng giúp cô kết nối với bạn bè và gia đình khi chia sẻ một câu chuyện hài hước này. “Có lẽ tình cảm gia đình và bạn bè quan trọng hơn. Tôi có thể dành thời gian cho những người tôi yêu thương và quan tâm cũng như làm những việc tôi thích”, cô nói.

Dù được hưởng ứng hay không, lễ Tình nhân vẫn tồn tại theo thời gian. “Mục đích của ngày này rõ ràng là để tôn vinh và ghi nhận tinh yêu. Điều đó sẽ không bao giờ mất đi”, tiến sĩ Scheinbaum nói.