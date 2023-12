Ngành thời trang chưa thể mỉm cười trong năm 2024

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thời trang toàn cầu không nhìn thấy nhiều tín hiệu khả quan, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch quản trị rủi ro trước thềm năm mới.

Các thương hiệu thời trang cần xây dựng kế hoạch kỹ càng trước khi bước vào năm 2024. Ảnh minh hoạ: @chipupu.

Theo báo cáo Tình trạng Thời trang 2024 do Business of Fashion (BoF) và công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey thực hiện, mây mù vẫn đang bao phủ lĩnh vực may mặc. Những người làm thời trang khó lạc quan vào tình hình năm tới.

Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thời trang không thể hiện sự lạc quan vào tình hình thị trường năm 2024. Ảnh minh hoạ: @phamthanhhang_.

Khó lạc quan

Trong năm nay, ngành công nghiệp thời trang phải đối phó với những thách thức chưa từng có. Thị trường tại châu Âu và Mỹ chứng kiến mức tăng trưởng chậm suốt cả năm. Trong khi đó, sức mua của người tiêu dùng Trung Quốc yếu dần về cuối năm.

Nhìn sang năm 2024, các nhà lãnh đạo của hàng loạt doanh nghiệp thời trang bày tỏ thái độ nghi ngại. Khi nền kinh tế vẫn ảm đạm, nhu cầu của khách hàng không cao, họ không dám tin vào sự phát triển vượt bậc trong năm sau.

26% nhà quản lý tham gia khảo sát hy vọng vào sự khởi sắc của ngành công nghiệp này, 37% nhận định rằng tình trạng không thay đổi nhiều và 38% cho rằng bức tranh thời trang có thể tệ hơn vào năm tới.

Khi áp lực tài chính tác động sâu sắc đến các hộ gia đình, nhu cầu mua sắm quần áo tất yếu sẽ giảm sút. Tuy nhiên, dự đoán này chỉ áp dụng với một số khu vực địa lý, vẫn có những trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ, niềm tin vào khả năng chi tiêu của khách hàng Ấn Độ đạt mức cao nhất trong 4 năm qua vào tháng 9. Các giám đốc điều hành doanh nghiệp may mặc của quốc gia này thể hiện sự lạc quan hơn các nhà lãnh đạo phương Tây.

Trang phục cho hoạt động ngoài trời, phục vụ mục đích du lịch dự kiến được ưu tiên. Ảnh minh hoạ: @chipupu.

Thích ứng với thay đổi

Để bước vào năm 2024 thuận lợi, các công ty may mặc bắt đầu lập kế hoạch dự phòng, chú trọng xử lý hàng tồn kho và tái định giá các dòng sản phẩm. Việc hạ giá thành cũng là một phương pháp có thể áp dụng trong bối cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các thương hiệu thời trang cũng cần cân nhắc nhiều yếu tố, chú ý đến sự thay đổi của người tiêu dùng và nền kinh tế trong năm sau.

Kinh tế toàn cầu được dự đoán tiếp tục bất ổn trong thời gian tới. Các nhà cung cấp, nhãn hàng thời trang và nhà bán lẻ cần xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro chi tiết, “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Dù nền kinh tế không khả quan, người tiêu dùng vẫn có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng. Đây là nguyện vọng chính đáng sau thời kỳ đại dịch. Nhanh chóng nắm bắt xu hướng này, Louis Vuitton mời cầu thủ Lionel Messi tham gia chiến dịch quảng bá vali, túi xách du lịch trong năm nay.

Bổ nhiệm người nổi tiếng vào vị trí đại sứ thương hiệu, gương mặt đại diện không còn là xu hướng mới. Song, sự kết hợp này cũng cần đổi mới để thu hút sự chú ý của khách hàng. Các nhà mốt cần cập nhật danh sách những ngôi sao, KOL phù hợp, đồng thời hướng đến phát triển nội dung dưới định dạng video để tiếp cận nhiều người dùng mạng xã hội hơn.

Sau dịch bệnh, các hoạt động ngoài trời ngày càng trở nên thịnh hành. Trang phục gorpcore (dành cho hoạt động dã ngoại) hay blockcore (kết hợp yếu tố bóng đá vào thời trang) được đông đảo người dùng đón nhận.

AI dần trở thành công cụ sáng tạo được những người làm thời trang ưa chuộng, tiếp tục duy trì sức hút trong thời gian tới. Cuối năm nay, Jacquemus thành công thu hút sự chú ý khi đăng tải quảng cáo túi xách được thực hiện bởi công nghệ AI.

Thời trang nhanh trở nên đặc biệt khốc liệt, gia tăng mức độ cạnh tranh. Những doanh nghiệp dẫn đầu như Shein hay Temu đưa ra các chiến thuật mới về giá cả, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện tốc độ ra mắt sản phẩm mới.

Lĩnh vực thời trang nhanh chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt. Ảnh minh hoạ: @sheinofficial.

Quảng bá thương hiệu trở thành xu hướng truyền thông trong lĩnh vực may mặc. Các nhà mốt có thể xây dựng những câu chuyện, kết nối cảm xúc với người tiêu dùng, biến họ thành khách hàng trung thành, đóng góp nhiều cho doanh số.

Doanh nghiệp thành công trong năm tới là đơn vị cân bằng được 3 yếu tố, bao gồm kiểm soát rủi ro, phát triển bền vững và đáp ứng các yêu cầu thương mại. Trong giai đoạn biến động, khách hàng thường chi trả cho các thương hiệu quen thuộc và uy tín. Vì vậy, tạo niềm tin với người tiêu dùng là nhiệm vụ hàng đầu đối với các đơn vị trong ngành công nghiệp thời trang.