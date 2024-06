Xoài Non khoe dáng, lộ hình xăm bên biển

#3. Xoài Non - 7/10 điểm: Xoài Non ăn diện đơn giản trong chuyến du lịch biển gần đây, song vẫn tạo ấn tượng nhờ hình thể lý tưởng. Cô mặc bikini dây sọc xanh - trắng, mang cảm hứng đại dương, phối với short trắng đồng màu. Set trang phục tối giản giúp người mặc khoe khéo lợi thế hình thể, làn da trắng sáng. Xoài Non cũng khéo léo phô diễn hàng loạt hình xăm trên tay, trước ngực với bộ đồ đi biển. Cô hoàn thiện outfit với chiếc mũ tai bèo đến từ nhà mốt Jacquemus. Kiểu tóc tết 2 bên đặc biệt phù hợp với phong cách trẻ trung, đáng yêu của Xoài Non. Ảnh: @chanchan.0411.