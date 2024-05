Nàng WAG nóng bỏng chinh phục Taylor Swift

Khi ngồi cùng chồng để theo dõi trận đấu của đội tuyển Kansas City Chiefs hồi đầu năm, Kristin Juszczyk đã liên tục quan sát Taylor Swift và tự hỏi rằng liệu chiếc áo khoác màu đỏ mà cô may cho nữ tỷ phú có vừa vặn không. Theo nhà thiết kế này, cô không có số đo của Taylor Swift. Sau khi may trang phục cho Brittany - vợ của tiền vệ Patrick Mahomes, Kristin đã nhờ Brittany tặng chiếc áo cho Taylor Swift do cô thực hiện riêng. Patrick Mahomes là thành viên cùng đội với Travis Kelce, bạn trai Taylor Swift. “Tôi không mong cô ấy mặc nó. Tôi chỉ cảm thấy vinh dự khi có cơ hội tặng quà cho Taylor Swift”, Kristin Juszczyk nói. Ảnh: @brittanylynne.