Nạn nhân thoát chết kể khoảnh khắc xe khách va chạm xe đầu kéo

Sau cú va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, anh Nguyễn Văn Ninh vội vã ôm con gái rời khỏi xe khách và may mắn thoát chết.

Liên quan đến vụ xe khách va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến hàng chục người thương vong, sáng 9/12, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) cho biết đang cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị thương.

Đang được theo dõi, điều trị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) - một trong số những nạn nhân bị thương, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Anh Nguyễn Văn Ninh bàng hoàng kể lại vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

“Khi mọi người đang ngủ thì giật mình bởi tiếng động mạnh. Tôi choàng tỉnh, thấy kính xe vỡ, mọi người hoảng loạn kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. May mắn cả hai cha con chỉ bị trầy xước nhẹ”, anh Ninh nhớ lại và cho biết cuối tuần trước, sau khi tổ chức đám cưới nhà gái quê ở Ninh Bình, cả nhà gồm 13 người đi xe ô tô vào tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới ở quê chú rể. Chiều hôm qua, cả nhà quay lại quê, trong đó có cả chú rể và cô dâu.

Cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi, ở xã Hải An, tỉnh Ninh Bình) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người đang ngủ nên không ai kịp phản ứng. Tài xế điều khiển xe 16 chỗ là Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) – anh họ của chú rể Hoàng Văn Trung (23 tuổi, trú xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình).

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết trong số 9 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện có 3 người bị thương rất nặng. Hiện các y, bác sĩ của bệnh viện đang tập trung cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.

Thêm một nạn nhân tử vong

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, trong số 10 nạn nhân nhập viện, bà Trần Thị V. (51 tuổi, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương, lách độ II, chấn thương thận trái độ 2.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: VTC News

Sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khẩn trương cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đã khiến 4 người vong.

Khoảng 4h10 ngày 9/12, tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng, xe khách BKS 29B-081.62 (chưa rõ danh tính tài xế, chở 12 hành khách) xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-36035 do Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, trú Hải Phòng) cầm lái.

Cú va chạm khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ và 10 người bị thương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ vụ tai nạn.