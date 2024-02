Năm mới sắm 5 thiết bị gia dụng tân trang nhà cửa

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn mua sắm đồ gia dụng về làm quà cho bản thân và gia đình, giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống trong năm mới.

Tết đến, người người đều muốn mua sắm những món đồ mới để bổ sung hoặc thay thế cho vật dụng đã cũ, hy vọng một năm mới sung túc, thuận lợi.

Lifestyle gợi ý 5 thiết bị công nghệ hữu dụng, đang có giá ưu đãi trên sàn TMĐT, giúp nâng cấp căn bếp và hỗ trợ bạn trong công cuộc dọn dẹp nhà cửa dịp đầu năm.

Máy ép chậm trái cây

Từ 1,3 triệu đồng

"New year - new me" không nhất thiết phải làm điều gì đó thật hoành tráng, bạn có thể thay đổi bằng việc quan tâm đến sức khỏe của bản thân và những người thân yêu.

Chẳng hạn một ly nước ép chậm buổi sáng cung cấp thêm vitamin và dưỡng chất tốt cho cả nhà. Máy ép chậm giúp nước ép đậm đặc, nhiều hơn, không bị tách nước và đặc biệt bảo toàn dưỡng chất. Bạn dễ dàng lựa chọn loại máy tùy thuộc ngân sách, tần suất, kiểu dáng phù hợp không gian bếp.

Máy ép chậm trái cây Famco là gợi ý bạn có thể tham khảo mùa Tết này khi được giảm đến 40% trên sàn TMĐT.

Máy sấy bơm nhiệt

Từ 27,8 triệu đồng

Nếu sống ở khu vực mưa nhiều, nồm ẩm hoặc nhà chung cư, bạn nên cân nhắc mua máy sấy quần áo. Không chỉ tiết kiệm thời gian giặt giũ, thiết bị giúp giảm bụi mịn từ quần áo, hạn chế gây hỏng vải.

Bạn có thể lựa chọn máy thiết kế đẹp mắt, giao diện đơn giản, dễ thao tác, không gây ồn từ thương hiệu Electrolux. Sở hữu cảm biến 3DSense, Electrolux Heat Pump cho kết quả sấy tối ưu, tránh co rút và biến dạng cũng như bảo vệ áo quần để không khô quá mức. Người dùng dễ dàng kết nối thiết bị với ứng dụng Electrolux Life điều khiển từ xa. Với mức giảm 10%, còn khoảng 27,8 triệu đồng, đây là thiết bị xứng đáng để bạn đầu tư dịp đầu năm Nhâm Thìn.

Máy hút bụi không dây

Từ 3,69 triệu đồng

Thay vì tốn nhiều thời gian và công sức quét dọn, lau chùi, máy hút bụi là trợ thủ đắc lực giúp bạn làm sạch bụi bẩn mọi ngóc ngách. Cái Tết sẽ thêm phần trọn vẹn khi cả nhà có thời gian quây quần, trò chuyện cùng nhau.

Không còn phải mang vác thiết bị có dây cồng kềnh đi khắp ngôi nhà, máy hút bụi không dây của Samsung chỉ nặng 2,7 kg, biến việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng hơn. Thiết bị sở hữu bộ pin di động 21,6 V, hoạt động liên tục trong 30 phút, tốc độ mạnh mẽ. Bộ phụ kiện đi kèm dễ lắp đặt, giúp người dùng tùy chỉnh máy hút cầm tay thuận tiện làm sạch chăn, ga, gối hay rèm cửa, bàn phím, khe cửa… Đặc biệt, từ nay đến ngày 14/2, thiết bị sale đến 38% trên sàn TMĐT.

Bàn ủi hơi nước

Từ 541.000 đồng

Để có “giao diện” chỉn chu đi chúc Tết, du xuân, nhiều người quan tâm việc chuẩn bị, chăm sóc quần áo. Vì vậy, chiếc bàn ủi hơi nước cũng là vật dụng cần thiết nhờ tính hữu dụng.

Trong tầm giá dưới 1 triệu đồng, bàn ủi hơi nước Philips DST1040/30 là lựa chọn tối ưu khi sở hữu công suất 2.000 W, ngăn chứa nước lên đến 250 ml. Thiết bị có lượng hơi nước tỏa ra liên tục, giúp ủi phẳng quần áo nhanh chóng hơn, kể cả nếp nhăn “khó trị” hay loại vải dày. Bàn ủi hơi nước cũng giữ cho mặt vải không bị bóng, sợi vải không biến dạng để quần áo trông như mới.

Máy hút mùi âm tủ

Từ 2 triệu đồng

Làm sao để trì bầu không khí trong lành ở căn nhà thân yêu là câu hỏi hội “yêu bếp” quan tâm, đặc biệt khi nhu cầu nấu nướng tăng cao mỗi dịp Tết.

Mùi khó chịu, mùi thức ăn lẫn khói bụi sẽ không còn là nỗi lo Tết này nhờ máy hút mùi Kangaroo KG70CS. Thiết bị sử dụng bộ lọc dầu mỡ bằng nhôm 3 lớp cùng một bộ lọc bằng than hoạt tính, mang đến hiệu quả lọc cao, hút sạch mùi sản sinh trong quá trình nấu nướng, giữ cho gian bếp nhà bạn luôn được thoáng đãng.

Về ngoại hình, chiếc máy được thiết kế áp tường, mỏng nhẹ, có thể lắp âm tủ giúp tiết kiệm không gian cho căn bếp hẹp. Ngoài ra, để hạn chế mùi thức ăn khi nấu nướng, bạn nên kết hợp sử dụng máy hút mùi và quạt thông gió. Một ít bã cà phê, tinh dầu cũng giúp bếp có hương thơm dễ chịu hơn.