'Na Tra 2' vào top 5 phim ăn khách nhất thế giới

"Na Tra 2" vươn lên top 5 phim ăn khách nhất mọi thời đại. Tác phẩm đạt 2,09 tỷ USD, trong đó hơn 2 tỷ USD đến từ Trung Quốc.

Theo Deadline, Na Tra 2 đã chính thức vượt Star Wars: The Force Awakens (2015), vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời. Tính đến ngày 16/3, bộ phim hoạt hình Trung Quốc đạt 2,09 tỷ USD (tương đương 15,019 tỷ NDT), trong đó hơn 2 tỷ USD đến từ thị trường nội địa.

Trước đó, Na Tra 2 lần lượt đánh bại Avengers: Infinity War ( 2,052 tỷ USD ) và Spider-Man: No Way Home ( 1,92 tỷ USD ). Hiện tại, bộ phim chỉ đứng sau Avatar (gần 3 tỷ USD ), Avengers: Endgame ( 2,8 tỷ USD ), Avatar: The Way of Water ( 2,32 tỷ USD ) và Titanic ( 2,26 tỷ USD ).

Bên cạnh kỷ lục doanh thu, Na Tra 2 còn trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại, đồng thời là tác phẩm không thuộc Hollywood đầu tiên gia nhập “câu lạc bộ tỷ đô”. Được phát hành vào Tết Nguyên đán (29/1), bộ phim chỉ mất 45 ngày để đạt cột mốc trên.

Na Tra 2 đạt doanh thu khủng.

Ngoài Trung Quốc, Na Tra 2 đã thu về hơn 31 triệu USD từ các thị trường quốc tế. Phim hiện đã ra mắt tại Úc, New Zealand và sẽ công chiếu tại Bắc Mỹ vào ngày 17/3, trước khi mở rộng sang châu Âu. Với đà tăng trưởng này, giới quan sát kỳ vọng tác phẩm sẽ tiếp tục tạo ra những kỷ lục mới.

Na Tra 2 là phần tiếp theo của bom tấn hoạt hình Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế (2019). Câu chuyện tiếp nối hành trình của Na Tra và Ngao Bính sau khi trải qua thiên kiếp. Dù linh hồn vẫn tồn tại, thể xác của cả hai đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt. Để cứu họ, Thái Ất Chân Nhân lên kế hoạch sử dụng hoa sen bảy màu nhằm hợp nhất hồn và xác. Tuy nhiên, sự can thiệp bất ngờ của quân Thiên Đình đã khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Bộ phim thu hút khán giả nhờ phần hình ảnh ấn tượng, với kỹ xảo hiện đại mang đến những khung hình hoành tráng, mãn nhãn. Không chỉ đầu tư vào mặt thị giác, Na Tra 2 còn ghi điểm nhờ kịch bản hấp dẫn, cách kể chuyện sáng tạo và gần gũi với thị hiếu khán giả, giúp bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực.