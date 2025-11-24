Mỹ, Ukraine nói về kết quả đàm phán kế hoạch hòa bình

Các đại diện của Mỹ và Ukraine ngày 23/11 xác nhận cuộc đàm phán của hai bên tại Geneva (Thụy Sĩ) về kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã “đạt được tiến triển”, song các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện do cần thu hẹp những bất đồng.





Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine và các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức, phía Kyiv đã tham gia cuộc đàm phán song phương với các đại diện Mỹ.

Tối cùng ngày (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ông Andriy Yermak - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - đã tổ chức họp báo và đưa ra các tuyên bố riêng rẽ.

Ngoại trưởng Rubio cho biết cuộc đàm phán đã diễn ra một cách “hiệu quả và có ý nghĩa nhất” kể từ khi quá trình này bắt đầu, đồng thời lưu ý các phái đoàn đã thảo luận từng điểm chính và đạt được “tiến triển tốt”. Hai bên đang xem xét các đề xuất được nêu ra trong cuộc đàm phán và nỗ lực thu hẹp một số bất đồng còn lại.

Theo Ngoại trưởng Rubio, cả phía Mỹ và Ukraine đang tiến gần hơn đến một văn kiện mà hai bên có thể thống nhất, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn cần sự chấp thuận của tổng thống hai nước.

Về phần mình, ông Yermak mô tả cuộc đàm phán với các đại diện Mỹ là “rất hiệu quả”, khẳng định hai bên đã đạt được “tiến triển rất tốt” hướng tới mục tiêu đạt được “nền hòa bình công bằng và lâu dài”. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận các đề xuất trong những ngày tới và cũng sẽ phối hợp với các đối tác châu Âu khi tiến trình này tiếp tục.

Tuy vậy, cả hai quan chức Mỹ và Ukraine đều từ chối trả lời câu hỏi của báo chí, giải thích rằng các phái đoàn của hai bên vẫn đang thực hiện các hoạt động cập nhật thông tin và chuẩn bị liên quan đến một số vấn đề.

Trước đó cùng ngày, các phái đoàn của Ukraine và Mỹ đã khởi động đàm phán tại Geneva để thảo luận về những thông số khả thi của thỏa thuận hòa bình trong tương lai giữa Kyiv và Moskva.