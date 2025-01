Mỹ có bộ trưởng Quốc phòng mới

Ông Pete Hegseth đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ sáng 25/1 sau nhiều tuần hỗn loạn vì cáo buộc hành vi sai trái về tình dục và vấn đề về uống rượu trong quá khứ.

Cựu MC Fox News Pete Hegseth sẽ là bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới của ông Trump, điều hành Lầu Năm Góc với 1,3 triệu quân nhân tại ngũ và ngân sách hơn 800 tỷ USD . Ảnh: New York Times.

Lễ nhậm chức của tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra sau khi Phó Tổng thống Vance đưa ra lá phiếu phá vỡ thế bế tắc hôm 24/1, giúp ông Hegseth có đủ số phiếu cần thiết để đảm bảo đề cử.

Theo Hill, Bộ trưởng Quốc phòng mới nhậm chức Pete Hegseth đã đưa ra một tuyên bố nêu rõ những ưu tiên hàng đầu của ông đối với Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Trump.

"Đây là vinh dự của cả cuộc đời khi được lãnh đạo các chiến binh của Bộ Quốc phòng, dưới sự lãnh đạo của Tổng tư lệnh Donald J. Trump", ông Hegseth cho biết trong một tuyên bố gửi đến quân đội.

"Chúng ta sẽ đặt nước Mỹ lên hàng đầu và chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước", theo tuyên bố.

Ông Hegseth đã cam kết sẽ thúc đẩy sứ mệnh của Tổng thống Trump là đạt được hòa bình thông qua sức mạnh theo ba cách: Khôi phục tinh thần chiến binh, xây dựng lại quân đội và tái lập sự răn đe.

"Tất cả những điều này sẽ được thực hiện với trọng tâm là sức sát thương, chế độ trọng dụng người tài, trách nhiệm giải trình, tiêu chuẩn và sự sẵn sàng", ông nhấn mạnh.

"Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho các chiến binh và gia đình của họ. Cũng giống như những người đồng đội của tôi đã ủng hộ tôi trên chiến trường, hãy biết rằng tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn".

"Chúng ta cùng nhau phục vụ trong thời điểm nguy hiểm. Kẻ thù của chúng ta sẽ không nghỉ ngơi hay nhượng bộ. Và chúng ta cũng vậy", cựu chiến binh Lục quân tiếp tục.

"Chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thời điểm này".

Ông Hegseth đã được Thượng viện xác nhận hôm 24/1 sau khi Phó Tổng thống Vance đưa ra lá phiếu phá vỡ thế bế tắc. Đây là lần thứ hai trong lịch sử một phó tổng thống dùng lá phiếu này, lần trước đó là trường hợp Phó Tổng thống Mike Pence phá vỡ thế bế tắc để xác nhận Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos vào năm 2017.

Ông Pete Hegseth giơ cánh tay khi rời phiên điều trần phê chuẩn của Ủy ban Quân vụ Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington, Mỹ, ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bao gồm Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine) và Mitch McConnell (Kentucky) đã bỏ phiếu chống. Trong khi việc hai bà Murkowski và Collins bỏ phiếu chống đã hoàn toàn nằm trong dự kiến, lá phiếu của ông McConnell lại gây bất ngờ.

Tổng thống Trump đã nhanh chóng bày tỏ sự ủng hộ đối với người được đề cử của mình sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

"Xin chúc mừng Pete Hegseth. Ông ấy sẽ trở thành một Bộ trưởng Quốc phòng tuyệt vời!", ông Trump viết trên Truth Social hôm 24/1.

Ông Hegseth, 45 tuổi, là đồng dẫn chương trình “Fox & Friends Weekend” của Fox News Channel và là cộng tác viên của kênh này kể từ năm 2014, khi ông kết nối với với ông Trump, người thường xuyên xuất hiện trong chương trình.

Hegseth là một đại úy bộ binh trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Mỹ và đã phục vụ ở nước ngoài tại Afghanistan, Iraq và Vịnh Guantanamo, Cuba.

Là người gốc Minnesota, ông Hegseth tốt nghiệp Đại học Princeton, nơi ông là nhà xuất bản của The Princeton Tory, một tạp chí bảo thủ, viết về việc chứng kiến ​​bức tượng Saddam Hussein bị lật đổ ở Baghdad năm 2003.

“Những ý tưởng bảo thủ đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy tác dụng”, “Danh sách dài: Một quân đội hùng mạnh là điều hoàn toàn cần thiết để mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho thế giới”, là những bài viết của Hegseth.

Theo Fox, ông có bằng thạc sĩ về chính sách công của Trường Harvard Kennedy.

Năm 2019, ông Hegseth đã vận động hành lang mạnh mẽ thay mặt cho Thượng nghị sĩ Edward Gallagher, một thành viên của Lực lượng SEAL Hải quân đã được tuyên trắng án về tội ác chiến tranh nghiêm trọng ở Iraq.

Ông Trump đã đảo ngược lệnh giáng chức được đưa ra như một hình phạt, sau đó sa thải Bộ trưởng Hải quân, người bị ông Hegseth chỉ trích gay gắt.

Ông Hegseth bảo vệ Thượng sĩ Gallagher trên Fox News và đã nói chuyện với ông Trump nhiều lần về vụ việc.

Ông cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (tạm dịch: Cuộc chiến với những chiến binh: Đằng sau sự phản bội của những người đàn ông giữ cho chúng ta tự do).

Trước đây, ông là người đứng đầu Concerned Veterans for America, một nhóm được các tỷ phú bảo thủ Charles và David Koch hậu thuẫn, và ông đã không thành công khi tranh cử vào Thượng viện tại Minnesota vào năm 2012.