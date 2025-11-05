Mỹ áp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên - cơ hội nào cho thượng đỉnh?

Hôm 4/11, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, giữa lúc tình báo Hàn Quốc vẫn tin rằng Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang để ngỏ khả năng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào một thời điểm “chín muồi”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Khách sạn Metropole ở Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 4/11 đã trừng phạt 8 cá nhân và 2 thực thể, bị nước này cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách tình báo tài chính và khủng bố John Hurley cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhằm cắt đứt nguồn tài trợ cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Trong số cá nhân bị trừng phạt gồm người đứng đầu các ngân hàng của Triều Tiên và 5 cá nhân khác là đại diện cho các tổ chức tài chính của Triều Tiên tại Nga và Trung Quốc. Biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các bên thứ ba có hành động giao dịch cấm kỵ với những cá nhân và thực thể đang chịu mức án trừng phạt.

Những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Triều Tiên được thông báo cùng ngày phía Hàn Quốc nhận định có khả năng cao Mỹ - Triều sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Nghị sĩ Hàn Quốc Lee Seong-kweun dẫn nguồn cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẽ tìm cách liên lạc khi các điều kiện chín muồi.

Dù cuộc gặp như vậy được đề xuất gần đây của Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Hàn Quốc không thành hiện thực, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng, đã có sự chuẩn bị hậu trường cho khả năng nối lại đối thoại với Mỹ.

Theo các nguồn tình báo Hàn Quốc, cuộc gặp có thể diễn ra vào tháng 3/2026, sau hàng loạt các sự kiện như các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, duyệt binh quân sự và đại hội đảng của Triều Tiên dự kiến diễn ra đầu năm tới.

Về phía Mỹ, khi kết thúc chuyến thăm châu Á, Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận, ông và Nhà lãnh đạo Triều Tiên có mối quan hệ tốt và nếu Nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn gặp thì ông cũng rất sẵn sàng.

Vấn đề Triều Tiên cũng là một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đặc biệt chú trọng trong chuyến thăm Hàn Quốc 2 ngày qua. Tại đây, ông khẳng định liên minh Mỹ - Hàn luôn tập trung vào Triều Tiên nhưng cần có sự linh hoạt:

“Có một lý do khiến việc chúng tôi tới Khu phi quân sự (DMZ). Nơi đó nhắc nhở chúng tôi về vấn đề cốt lõi của liên minh Mỹ - Hàn là giữ vững phòng tuyến và bảo vệ đồng minh của chúng tôi trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Đây là điều mà chúng tôi đã và đang hướng tới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự linh hoạt trong việc ứng phó với các tình huống khu vực là điều mà chúng tôi sẽ xem xét”.

Dẫu vậy, theo giới phân tích, việc trừng phạt mới của Mỹ với Triều Tiên nhằm gây thêm áp lực, song đó có thể là con dao hai lưỡi gây phản tác dụng, đặc biệt trong bối cảnh Triều Tiên đang cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên là điều viển vông và phi thực tế. Tuy nhiên, đây vẫn là mục tiêu mà Hàn Quốc đang nỗ lực theo đuổi. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết:

“Phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là một cam kết không lay chuyển. Là một quốc gia đã tham gia hệ thống Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hàn Quốc về bản chất là một quốc gia không thể phát triển vũ khí hạt nhân.

Việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên cũng phù hợp với tình hình vì chúng tôi sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình, nên có một nhu cầu rất lớn trong việc kết hợp sức mạnh của vũ khí thông thường của Hàn Quốc với năng lực hạt nhân của Mỹ”.