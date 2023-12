Muốn lên chức, làm 'con ong chăm chỉ' là chưa đủ

"Cày ngày cày đêm" có thể giúp nhân sự đạt được mức lương tương xứng, nhưng chưa đủ để họ tiến xa trên nấc thang sự nghiệp.

Người lao động nên làm việc thông minh thay vì chỉ duy trì sự siêng năng. Ảnh: cottonbro studio/Pexels.

Một trong những lời khuyên phổ biến nhất để đạt được thành tựu trong sự nghiệp là làm việc chăm chỉ. Nghe qua thì có vẻ đúng, vì hiếm có ai thành công mà không siêng năng hay chưa từng đi làm.

Nhưng theo Henry Blodget, đồng sáng lập và Chủ tịch điều hành của Insider Inc, sự cần cù, chịu khó thôi là chưa đủ.

Ông cho rằng làm việc chăm chỉ, thậm chí “cày” quên ăn, quên ngủ không khiến nhân sự trở nên khác biệt hay có động lực thăng tiến.

“Chỉ làm việc siêng năng sẽ không đưa người lao động tiến xa, vì họ không có mục tiêu hay kế hoạch cho điều muốn hướng tới. Vì vậy, bên cạnh chăm chỉ cần có sự thông minh trong việc xử lý những nhiệm vụ được giao”, Blodget nhận định.

Để tiến xa hơn trên nấc thang sự nghiệp, người lao động cần có mục tiêu cụ thể, bên cạnh nỗ lực chăm chỉ. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.

Thế nào là "làm việc thông minh"?

CEO của Insider lưu ý bản thân mỗi người phải tự đặt ra định nghĩa riêng cho sự thành công. Nếu đã hài lòng với công việc hiện tại và chỉ muốn tiếp tục duy trì, họ đã đạt được mục tiêu nhất định.

Ý nghĩa thật sự của "làm việc thông minh":

Làm tốt công việc: Thực hiện công việc hiện tại một cách hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ sếp giao.

Thực hiện công việc hiện tại một cách hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ sếp giao. Có định hướng rõ ràng: Vạch ra mục tiêu nghề nghiệp dài hạn và kế hoạch cho bước tiếp theo.

Vạch ra mục tiêu nghề nghiệp dài hạn và kế hoạch cho bước tiếp theo. Biết cách làm bản thân nổi bật: Tạo ra “chất riêng” mà người khác phải nhớ đến mình và những giá trị mà bạn sẽ đóng góp cho công việc. Blodget cho biết nhân sự sẽ dễ dàng thành công hơn khi họ có động lực phát triển.

Blodget đưa ra ví dụ: giả sử một người muốn theo đuổi sự nghiệp kinh doanh nhà hàng nhưng chỉ xin được vị trí rửa chén trong nhà hàng.

Ban đầu, người đó có thể đảm nhận công việc này thật tốt. Việc học hỏi và xây dựng kiến ​​thức chuyên môn, mối quan hệ từ trong ngành sẽ dễ dàng hơn so với bên ngoài.

Tuy nhiên, nếu chỉ làm giỏi một việc, họ sẽ khó đạt được mục tiêu như mong muốn. Vì vậy, trong thời gian là người rửa bát, nhân sự đó nên lên kế hoạch cho bước tiếp theo.

Biết cách làm bản thân nổi bật trong văn phòng bằng những giá trị bạn đóng góp là một trong những yếu tố quan trọng. Ảnh minh họa: Felicity Tai/Pexels.

Chẳng hạn, nhận thêm công việc khác trong cùng một nhà hàng hoặc tìm kiếm cơ hội mới ở nơi khác. Nếu nhận thấy ngành nhà hàng không phù hợp với mình, họ có thể chuyển đổi nghề nghiệp nhanh chóng.

“Dù sao đi nữa, thật không thông minh nếu cứ chờ đợi và hy vọng rằng đầu bếp sẽ khen thưởng khả năng rửa bát xuất sắc và cho bạn cơ hội. Người đứng đầu có nhiều mối quan tâm cấp bách hơn sự nghiệp của bạn”, Blodget nói.

Thay vào đó, cách làm sáng suốt là hoàn thành tốt công việc hiện tại, giành được sự tin tưởng của sếp và đồng nghiệp, đồng thời cố gắng mang lại giá trị thực sự cho đội ngũ. Tiếp theo, tận dụng điều đó cho thời điểm thích hợp để đề xuất với cấp trên về mục tiêu dài hạn trong sự nghiệp.

Biết cách "đánh bóng" bản thân

Trong tình huống trên, nếu đầu bếp nói: “Tôi chưa bao giờ giao việc nấu nướng cho người rửa bát và sẽ không bao giờ làm vậy”, hãy cảm ơn vì sự thẳng thắn này và tìm chỗ làm khác phù hợp hơn với định hướng của bản thân.

Ngược lại, trong trường hợp được thay đổi vị trí, hãy thể hiện hết năng lực của mình, không ngừng học hỏi để tiến gần tới đích đến.

Đừng ngại thể hiện năng lực làm việc và "tỏa sáng" chốn công sở. Ảnh minh họa: Mart Production/Pexels.

Đó là ví dụ về cách làm việc thông minh. Không chỉ hoàn thành công việc hiện tại mà còn biết mình muốn gì và để mắt tới các cơ hội xung quanh.

Carol Frohlinger, chủ tịch công ty tư vấn Negotiating Women (Mỹ), cũng đồng ý với quan điểm này. Frohlinger gọi xu hướng này là “hiệu ứng vương miện” (tiara effect).

“Mọi người thường cố gắng làm việc siêng năng và hy vọng rằng ai đó sẽ chú ý đến rồi đội chiếc vương miện lên đầu họ. Nhưng điều đó thường không xảy ra”, Frohlinger chia sẻ.

Theo cô, những người chỉ làm tốt công việc của mình trong âm thầm và không biết cách “quảng bá bản thân” sẽ ít có cơ hội thăng tiến. Họ dễ bị lãng quên theo một cách nào đó.

Trên thực tế, trong một nhóm ai cũng cần cù như nhau, nếu người lao động không tìm cách giúp mình nổi bật hơn, họ sẽ dễ dàng bị lu mờ.

Frohlinger gợi ý mọi người nên thường xuyên cập nhật tiến độ công việc với sếp, bao gồm cả thành tích cá nhân sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều này giúp cấp trên luôn nắm được những cống hiến của bạn cho phòng ban, công ty.

Ngoài ra, ở hầu hết văn phòng và ngành nghề, chỉ có năng lực thôi chưa đủ để giúp một cá nhân được thăng tiến, bởi họ còn cần phải được đồng nghiệp quý mến, tin tưởng.

“Sự chăm chỉ không phải là vấn đề chính, điểm mấu chốt là thật đáng tiếc nếu không ai nhận ra bạn đang làm việc đó. Hãy tranh thủ giành được sự tín nhiệm, ủng hộ từ mọi người xung quanh và biến nó thành lợi thế để bạn lọt vào danh sách ứng viên tiềm năng cho vị trí cao hơn”, Jeff Shannon, tác giả của cuốn Hard Work is Not Enough, cho hay.