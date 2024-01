Mua penthouse xa xỉ, tặng đồng hồ tiền tỷ ở Anh

Thay vì bắt tay với đối tác ở lĩnh vực xe hơi, rượu hay nghệ thuật, hãng đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp Bovet chọn "lối đi riêng" khi kết hợp với dự án bất động sản xa xỉ ở xứ sương mù.

Phiên bản kỷ niệm đặc biệt lấy cảm hứng từ công trình kiến trúc lịch sử nước Anh, mượn nhiều hoạ tiết từ tòa nhà OWO. Ảnh: Time+Tide Watches.

Những màn kết hợp giữa đồng hồ xa xỉ với các đối tác cao cấp từ lĩnh vực như xe hơi, nghệ thuật, rượu... đã trở nên quá phổ biến.

Thay vào đó, Bovet, một trong những thương hiệu đồng hồ lâu đời nhất trên thế giới, kết hợp cùng đối tác bất động sản, cho ra mắt phiên bản đồng hồ xa xỉ số lượng giới hạn dành riêng cho dự án bất động sản siêu sang OWO Residences, theo New York Times.

10 khách hàng sở hữu bất động sản đắt nhất của OWO Residences sẽ được tặng mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn từ Bovet. Ảnh: Bovet.

Khu dinh thự cao cấp OWO, tên cũ là Old War Office (Trụ sở Bộ chiến tranh), tọa lạc ở quận Whitehall (London, Anh), thuộc sở hữu của tập đoàn Hinduja và đối tác Onex Holdings, sẽ khai trương vào tháng 9 tới.

Tòa nhà này đã trải qua quá trình cải tạo trong 6 năm, với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ bảng Anh. Ngoài khách sạn Raffles, hiện dự án OWO Residences có 120 phòng khách sạn và suite, cùng 85 căn hộ siêu sang, ước tính trị giá 4-15 triệu bảng.

Old War Office được xây dựng năm 1906, từng viên gạch ghi dấu nhiều vết tích lịch sử. Tòa nhà có từ thời Edward, được quân đội Anh sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng sống và làm việc tại đây trong khoảng thời gian 1919-1921. Đây cũng là nơi khai sinh những bom tấn điện ảnh như 007, Skyfall và nhân vật huyền thoại James Bond.

Bovet dành tặng đồng hồ phiên bản đặc biệt cho 10 khách hàng sở hữu những dinh thự đắt nhất của dự án OWO, bao gồm căn penthouse có tầm nhìn ra Cung điện Buckingham và sông Thames, ước tính trị giá hơn 100 triệu bảng.

Mặt chính và mặt sau của chiếc 19Thirty phiên bản đặc biệt. Ảnh: Bovet.

Đồng hồ nằm trong bộ sưu tập (BST) Bovet 19Thirty, thiết kế được lấy cảm hứng từ kiến trúc tòa OWO và chỉ có 10 mẫu duy nhất được sản xuất.

Đồng hồ được làm từ vàng đỏ 18K, với đường kính 42 mm. Vỏ đồng hồ được trang trí hoa văn hình “trứng và mũi tên”, những họa tiết có trên đường viền khắp tòa nhà lịch sử này.

Mặt đồng hồ với hoa văn sơn mài màu chủ đạo xanh dương và vàng lấy cảm hứng từ “trần nhà hoa hồng" ngay cầu thang chính của OWO.

Chi tiết núm vặn hình vỏ sò ở vị trí 12 giờ đại diện cho hoa văn từ đá cẩm thạch, thường thấy trên lò sưởi và đường viền trang trí của tòa nhà. Phần núm vặn cũng gợi nhắc đến lịch sử sản xuất đồng hồ bỏ túi của Bovet.

Vì là thiết kế đặc biệt để tặng cư dân OWO Residences, giá bán không được công khai. Song, mức giá của các mẫu nằm trong cùng BST dao động từ 15.000-50.000 bảng Anh, tùy phiên bản.

Sau 6 năm cải tạo, Old War Office trở lại với tên gọi mới OWO, tòa nhà sẽ khai trương vào tháng 9. Ảnh: Raffles Hotel.

Mẫu đồng hồ kỷ niệm có thời gian dự trữ năng lượng lên tới 7 ngày. Đồng hồ dễ dàng sử dụng trong nhiều sự kiện với đa dạng trang phục khác nhau, kể cả những dịp bình thường.

Đồng hồ cũng gợi nhắc đến Thủ tướng Winston Churchill qua câu trích dẫn được khắc trong mặt đồng hồ: “We Shape Our Dwellings, and Afterwards Our Dwellings Shape Us” (tạm dịch: Chúng ta định hình nơi ở của mình, và sau đó chúng định hình nên ta”).

Năm 2022, Pascal Raffy, nhà sáng lập Bovet, tình cờ gặp các thành viên của Tập đoàn Hinduja trong cuộc đua công thức 1 ở Monaco. Raffy cho biết ông đã rất ấn tượng trước cam kết của Hinduja về dự án bất động sản.

Hai bên đã lên ý tưởng “cùng nhau làm một điều gì đó có giá trị, sang trọng và được chế tác thủ công”. Kết quả của cuộc hợp tác giản đơn và suôn sẻ là phiên bản kỷ niệm đặc biệt nằm trong BST 19Thirty.