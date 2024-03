Một ngày ăn kiểu Tây từ sáng đến tối tại TP.HCM

Từ brunch, trà chiều hay bữa tối sang trọng, thực khách dễ dàng tìm thấy loạt nhà hàng lý tưởng, phù hợp với mọi dịp tại TP.HCM

Những nhà hàng phục vụ món Tây ngon miệng, thiết kế sang trọng luôn được lòng thực khách trong nước, quốc tế tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Cùng với lượng khách ngoại quốc đến TP.HCM lưu trú và sinh sống ngày một tăng, nhiều xu hướng ẩm thực nước ngoài cũng du nhập, mang đến những văn hóa ăn uống cao cấp, tạo nguồn cảm hứng sống thời thượng.

Brunch

Brunch là từ ghép của “breakfast” và “lunch”, tức bữa ăn gộp chung cả ăn sáng và ăn trưa. Không gì hoàn hảo hơn một ngày cuối tuần thảnh thơi, được ngủ nướng thỏa thích và tận hưởng bữa ăn nhàn nhã mà không lo muộn giờ làm.

▸ SOKO Cake Bake & Brunch

Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu và đường Nguyễn Trung Trực, quận 1

Đường Hồ Tùng Mậu và đường Nguyễn Trung Trực, quận 1 Thời gian phục vụ: 8h00 - 22h00

8h00 - 22h00 Mức giá: 150.000-690.000 đồng/món

Ảnh: Sokosaigon.

Không gian tiệm hiện đại, tối giản với tầm nhìn thoáng mát và nhiều cây xanh. Gam màu nội thất trung tính, nhã nhặn, chủ yếu là tone trắng, begie, tạo điểm nhấn bằng những chi tiết sắc nâu đơn giản khiến nơi đây vừa là địa điểm lý tưởng để chụp hình, vừa phù hợp cho những buổi hàn huyên và thưởng thức món ngon cùng bạn bè.

Tiệm mang đến những bữa brunch mang phong cách châu Âu kết hợp hương vị ẩm thực đường phố Việt Nam. Một số món nổi bật là bánh mì chảo với nét biến tấu hiện đại. Ngoài ra, thực đơn đa dạng các món ăn brunch truyền thống như trứng benedict, bữa sáng theo kiểu Anh và pancake.

Du khách Marco Samchee (đến từ Canada) gợi ý eggs benny là hương vị đáng thử. Anh đánh giá cao thẩm mỹ nội thất, cung cách phục vụ và bầu không khí thân thiện.

Trong khi đó, một số thực khách khác cùng chung sự hài lòng về không gian, nhân viên chuyên nghiệp, song cho rằng chất lượng bánh và nước chưa tương xứng với mức giá cao.

▸ Godmother Bake & Brunch

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, quận 1

Đường Lê Lợi, quận 1 Thời gian phục vụ: 8h00 - 21h00

8h00 - 21h00 Mức giá: 120.000-320.000 đồng/món

Ảnh: Godmothervn.

Bước vào quán là bầu không khí ấm cúng và không gian thanh lịch, hiện đại. Tiệm ghi điểm nhờ thực đơn đa dạng và được chia thành các mục rõ ràng, ghi thành phần cụ thể để khách hàng dễ dàng chọn món.

Trong số đó, các món brunch được yêu thích nhất phải kể đến secreto cơm tấm (chả trứng truffle, bì, trứng, rau củ ngâm chua, nước mắm), omelette arnold bennett (thịt cua, phô mai, hẹ và bánh mì bơ tỏi), hay Wagyu burger (phô mai gruyere, hành tây, sốt aioli, khoai tây chiên).

Hầu hết khách nhận xét đồ ăn tương xứng với mức giá. Phong cách trang trí đẹp, phù hợp với những bạn thích chụp hình.

▸ WKND

Địa chỉ: Đường Tống Hữu Định, TP Thủ Đức

Đường Tống Hữu Định, TP Thủ Đức Thời gian phục vụ: 7h30 - 22h30

7h30 - 22h30 Mức giá: 90.000-350.000 đồng/món

Ảnh: WKND.

Nằm trong khu Thảo Điền, nhà hàng chuyên phục vụ bữa brunch hút khách nhờ không gian sân vườn thoáng đãng. Nhiều lựa chọn chỗ ngồi theo nhu cầu gồm trong nhà và ngoài trời. Tiệm có khu vực bếp mở thuận tiện cho thực khách thích quan sát đầu bếp chế biến món ngon.

Thực đơn được thiết kế theo kiểu tờ báo, đa dạng hương vị từ sandwich, salad, ham and cheese croissant... cho đến pancake, pudding. Với món Eggs Your Way, bạn có thể thưởng thức bánh mì lên men tự nhiên và trứng nấu theo yêu cầu như trứng chần, trứng chiên, trứng nấu chậm, trứng khuấy hay trứng luộc.

Đây là nơi yêu thích của thực khách Hoàng Anh vào cuối tuần. Chị đánh giá cao về không khí và thức ăn của nhà hàng. Tuy nhiên, chị cho biết dịch vụ đặt bàn trực tuyến chưa được hỗ trợ nhanh chóng và còn nhiều bất tiện.

Với các khách ngoại quốc Tara Fallahi, Aran Viravan và Marcus Sohlberg, họ cùng cho rằng đây là nơi thưởng thức bữa sáng lý tưởng ở Thảo Điền bởi cách chế biến món hấp dẫn, sáng tạo, khung cảnh dễ chịu và gần gũi.

Trà chiều

Trà chiều xuất hiện ở "xứ sở sương mù" từ những năm 1840, được giới thiệu bởi Anna, nữ công tước thứ 7 của Bedford. Ngày nay, tiệc trà phổ biến khắp nơi trên thế giới. Khi du nhập vào Việt Nam và đặc biệt ở TP.HCM, loại hình này trở thành phong cách thưởng thức ẩm thực được nhiều người ưa chuộng.

▸ SENS

Địa chỉ: Đường Hồ Tùng Mậu, quận 1

Đường Hồ Tùng Mậu, quận 1 Thời gian phục vụ trà chiều: 16h00 - 19h00

16h00 - 19h00 Mức giá: 399.000 đồng/khách

Ảnh: Hà Uyên.

Không gian đậm chất phương Tây, nổi bật với những bức tường kính đan xen nghệ thuật sắp đặt ánh sáng hài hòa.

Nhà hàng tọa lạc tại tầng 52 tòa nhà Bitexco. Từ đây, thực khách vừa có dịp ngắm ánh hoàng hôn dần buông qua ô kính và trong tay là tách trà thơm để nhâm nhi, thư giãn.

Bên cạnh trà ấm nóng, đa dạng bánh ngọt như macaron, red velvet, mini croissant... và những loại bánh mặn cũng được phục vụ trong set.

▸ SKY28

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, quận 1

Đường Lê Lợi, quận 1 Thời gian phục vụ trà chiều: 14h30 - 17h30

14h30 - 17h30 Mức giá: 666.000-888.000 đồng/2 khách

Ảnh: Sedona Suites Ho Chi Minh City.

Nhà hàng tọa lạc ở tầng 28 một tòa nhà giữa trung tâm quận 1. Nơi đây là một trong những điểm thưởng thức ẩm thực trên cao có tầm nhìn đẹp, giúp bạn dễ dàng ngắm trọn những tòa nhà ấn tượng của thành phố.

Không gian khá sang trọng, ánh đèn dịu nhẹ đem đến sự thanh lịch, ấm cúng. Điểm nhấn là những ô cửa kính lớn làm toàn cảnh thoáng đãng, rộng rãi. Bàn ghế được bố trí phù hợp, nhiều chỗ ngồi cho cá nhân, nhóm nhỏ hay nhóm đông người.

Có 2 thực đơn trà chiều gồm New Classic và New Premium cho khách lựa chọn.

Theo trải nghiệm của anh Tân Nhân, chất lượng đồ ăn và thức uống ở mức trung bình khá. Trà dùng hiệu phổ thông. Bánh ngọt nổi bật có tart bí ngô, tart chanh và custard dừa. Món mặn cá hồi xông khói vị khá ổn.

Nhìn chung, nếu bạn cần một không gian trang trọng cùng view tầng cao, dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao cũng như không quá đặt nặng tiêu chí chất lượng món thì địa điểm này là gợi ý tương đối phù hợp.

Fine dining

Xuất hiện lần đầu tại nước Pháp thế kỷ 17, fine dining là hình thức dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp, đòi hỏi nhiều quy chuẩn khắt khe về không gian, dịch vụ, món ăn, cách thưởng thức.

Khi bước vào một nhà hàng theo phong cách này, khách hàng không chỉ trải nghiệm sự phục vụ chuẩn mực mà còn được tận hưởng bữa tiệc hấp dẫn mọi giác quan.

▸ The Monkey Gallery DINING

Địa chỉ: Đường Mạc Thị Bưởi, quận 1

Đường Mạc Thị Bưởi, quận 1 Thời gian phục vụ: 11h30 - 14h30 và 17h30 - 22h00

11h30 - 14h30 và 17h30 - 22h00 Mức giá: 1,3-2,7 triệu đồng/khách

Ảnh: The Monkey Gallery Dining.

Nằm tại vị trí đắc địa trung tâm quận 1, nơi đây được xây dựng theo mô hình nhà hàng hybrid (kép).

Tầng trệt là khu vực dessert bar dành cho những thực khách thích sôi động, náo nhiệt. Tầng trên là không gian để bạn thưởng thức bữa tối cùng gia đình hoặc bạn bè hay buổi hẹn hò cùng người yêu. Ngoài ra, điểm nhấn là gian bếp mở tạo sự thân thiện, gần gũi giữa đầu bếp với các thực khách.

Với STYLISH menu, bạn có cơ hội trải nghiệm phong cách ẩm thực Việt Nam đương đại với lựa chọn 4 món.

Trong khi đó, thực đơn The Love Aura - Luminous Spring gồm 13 món ăn được lấy chất liệu từ tình yêu. Ngao hai cồi kết hợp vải, pate gan và trứng cá tầm, tôm ngọt cùng chanh vàng và nhum, thịt heo Iberico hay bò A5 Hitachi... là một số hương vị nổi bật trong set ẩm thực này. Khách có thể tráng miệng với dâu Pháp, mơ muối, táo cùng caramel.

Về không gian, một số khách cho rằng các bàn khá gần nhau, chỗ ngồi chưa tạo được sự thoải mái và riêng tư.

▸ La Villa French

Địa chỉ: Đường Ngô Quang Huy, TP Thủ Đức

Đường Ngô Quang Huy, TP Thủ Đức Thời gian phục vụ: 11h45 - 15h30 và 18h00 - 23h30

11h45 - 15h30 và 18h00 - 23h30 Mức giá: Khoảng từ 1 triệu đồng/khách

Ảnh: La Villa French Restaurant HCMC.

Nhà hàng nằm trong khuôn viên biệt thự, tọa lạc trên con đường nhỏ thuộc khu Thảo Điền. Không gian có sân vườn và bể bơi. Khác với bầu không khí của buổi trưa tươi sáng và nhiều năng lượng, buổi tối tại đây hơi hướm đầm ấm, thân mật và riêng tư hơn.

Món ăn mang phong cách châu Âu. Vào cuối tuần, nhà hàng khá đông khách, bạn nên đặt chỗ trước.

Nhiều người yêu thích hương vị ẩm thực và không gian tại đây. Tuy nhiên, một số khách hàng chưa đánh giá cao về khâu phục vụ.

"Dịch vụ ban đầu rất chu đáo, nhưng dần trở nên thiếu nhất quán khi nhà hàng có nhiều khách hơn. Thời gian đợi phục vụ giữa các món khá lâu làm giảm sự hài lòng của thực khách. Bầu không khí ngoài trời lý tưởng, tuy nhiên nếu không muốn bữa ăn gián đoạn bởi khói thuốc, chỗ ngồi trong nhà sẽ là lựa chọn an toàn hơn", Terry Ding chia sẻ về lần trải nghiệm bữa tối của mình tại nhà hàng.