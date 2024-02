Một 'đại dịch' khác len lỏi toàn cầu

Elise Plessis không hẹn hò trong 26 năm qua. Đó là lựa chọn cá nhân nhưng Plessis vẫn thường bị FOMO khi lễ tình nhân đến gần.

Plessis (53 tuổi) sống ở Manitoba, Canada, cho biết: "Tôi là người độc thân duy nhất trong gia đình và nhóm bạn. Ngày lễ tình nhân khiến tôi cảm thấy vô vọng, giống như một kẻ thất bại không tìm được người nào thích mình".

Nhưng bà sẽ không ngồi nhà nguyền rủa số phận của mình, tự ép buộc bản thân sau khi quá mệt mỏi với những mối quan hệ "độc hại". Thay vào đó, Plessis dự định thực hiện điều mà các nhà nghiên cứu về sự cô đơn và nhà tâm lý học khuyên: giúp đỡ người khác như một cách để thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

Bà trở thành người mai mối được chứng nhận vào năm ngoái và đã tổ chức một sự kiện hẹn hò cấp tốc trước lễ tình nhân.

"Tôi nghĩ nếu không thể tìm thấy tình yêu thì đó là điều tối thiểu mình có thể làm", Plessis nói.

"Đại dịch" cô đơn

14/2 là một trong những ngày lễ mà những người căm ghét gọi là gượng ép, bị thương mại hóa và hết sức tốn kém nếu muốn đạt được nguyện vọng. Năm nay, ngày lãng mạn này đã phát triển thành lễ kỷ niệm tình yêu và tình bạn toàn diện, là ngày tình nhân đầu tiên kể từ khi người đứng đầu Dịch vụ Y tế Công cộng của Mỹ tuyên bố rằng sự cô đơn và cô lập là một "đại dịch" đưa đến những hậu quả thảm khốc.

Tổng Y sĩ Mỹ, tiến sĩ Vivek Murthy cảnh báo rằng sự cô đơn lan rộng gây ra những nguy cơ sức khỏe nguy hiểm tương đương với việc hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày. Ông nói nó tiêu tốn của ngành y tế hàng tỷ USD mỗi năm.

Khoảng một nửa số người Mỹ trưởng thành nói rằng họ từng trải qua cảm giác cô đơn. Vấn đề đã tồn tại từ rất lâu trước đại dịch và ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây, theo tiến sĩ Murthy.

Nhiều người cho biết Valentine khiến cảm giác cô đơn trở nên tồi tệ hơn.

"Nó giống như đói hoặc khát. Đó là cảm giác mà cơ thể gửi đến cho chúng ta khi thiếu đi thứ gì đó chúng ta cần để sinh tồn. Hàng triệu người ở Mỹ đang vật lộn với điều đó", ông Murthy nói với AP vào thời điểm đó.

Giống như lễ tình nhân, sự cô đơn đã trở thành một lĩnh vực kinh doanh rộng lớn, với vô số cuốn sách cung cấp dữ liệu, "self help" và cách thức chữa lành. Valentine là cơ hội may mắn cho các ứng dụng và trang web hẹn hò kiếm tiền từ những người dùng đang tìm cách vượt qua khó khăn về mặt cảm xúc.

David Sbarra, giáo sư tâm lý học tại Đại học Arizona (Mỹ), nghiên cứu về sự cô đơn và cô lập xã hội. Ông là một trong số những nhà nghiên cứu dữ liệu coi ý tưởng về sự cô đơn như một căn bệnh chết người là "hơi bị thổi phồng quá mức". Nhưng ông tin rằng Valentine có thể khuếch đại cảm giác cô đơn.

"Rõ ràng là nó làm trầm trọng thêm trải nghiệm đau khổ về tâm lý ở những người vốn đã cô đơn".

Đó là những điều mà Tori Mattei, 27 tuổi ở New York, đã tự mình khám phá ra trong suốt 4 năm độc thân vừa qua.

"Vì đã độc thân một thời gian nên tôi cảm thấy mình phải đặt ra mục tiêu là hẹn hò trong một khoảng thời gian nhất định để vẫn cảm thấy mình có thể làm được điều đó và không thấy khó xử hay lo lắng. Tôi đã gặp nhiều người trong vài năm qua, nhưng thường không hẹn đến lần thứ hai", cô nói.

Ngày lễ tình nhân là vấn đề lớn trong các mối quan hệ của cô. Đôi khi đó là đêm ấm cúng, thường có những món quà là hoa, nước hoa hoặc đồ trang sức.

"Tôi chắc chắn cảm thấy được đánh giá cao", Mattei nói.

Cô sống một mình ở Manhattan, trong khi nhiều người bạn của cô đang hẹn hò và sống chung. "Có những lúc, tôi chỉ thích ở một mình để được bình yên và tĩnh lặng. Nhưng vào những ngày như lễ tình nhân hay thậm chí là Super Bowl, tôi phải nỗ lực hơn một chút để không cảm thấy cô đơn", Mattei nói.

Mattei không coi mình là người ghét Valentine.

"Tôi chỉ không thích áp lực phải làm cho nó trở nên lãng mạn khi thực sự, nếu ai đó tặng tôi một bông hồng trên đường phố, điều đó cũng đã giúp tôi có một ngày tuyệt vời, chỉ cần thế thôi", cô nói.

Vượt qua lễ tình nhân

Sau nhiều năm, Mattei tự đúc kết cách để vượt qua lễ tình nhân một cách nhẹ nhàng: "Hãy thể hiện tình yêu với ai đó. Tôi thích tặng quà cho người khác, khiến họ mỉm cười. Và nếu bạn không thể nghĩ ra ai đó mà bạn muốn thể hiện tình yêu, thì hãy thể hiện tình yêu với chính mình. Hãy mua kẹo cho mình. Tôi thường xuyên mua hoa cho mình".

Tiến sĩ Jeremy Nobel, người đã viết Project UnLonely: Healing Our Crisis of Disconnection, đồng ý với tất cả những điều trên. Ông nói sự cô đơn xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ sự cô lập về thể xác đến nhận thức về sự khác biệt.

Nobel, người giảng dạy một khóa học cho sinh viên y khoa tại Trường Y tế Công cộng Harvard Chan để giúp họ nhận ra sự cô đơn ở bệnh nhân, cho biết: "Tôi nghĩ khoa học đã chỉ ra rõ ràng rằng sự cô đơn làm tăng nguy cơ tử vong sớm".

Thông qua Dự án Không cô đơn và Quỹ Nghệ thuật & Chữa bệnh, Nobel đã đưa ra các chương trình sử dụng nghệ thuật sáng tạo để nâng cao nhận thức về những thách thức sức khỏe do sự cô đơn và cô lập xã hội gây ra, kể cả trong giới trẻ.

Valentine cũng có thể là dịp để thể hiện tình yêu dành cho bản thân.

"Cô đơn là khoảng cách giữa các kết nối xã hội mà bạn muốn có và những kết nối xã hội bạn đang có. Ngày lễ tình nhân là lúc để tôn vinh tình yêu và sự kết nối, điều đó thật tuyệt vời trừ khi bạn không có sự kết nối đó", Nobel nói.

Nhà trị liệu tâm lý Kelli Miller ở Los Angeles làm việc với các cặp đôi và cá nhân, đã viết Love Hacks: Simple Solutions to the Most Common Relationship Issues. Ngày lễ tình nhân là một lý do phổ biến đối với các khách hàng của cô. Cô thúc giục nếu bạn không có được tình yêu như mong muốn, hãy tìm kiếm niềm vui ở chính mình.

"Hãy tự mình đến rạp chiếu phim, tự mình đi ăn tối! Tôi biết nhiều người không muốn ăn tối một mình nhưng đôi khi chỉ cần ở cạnh những người xa lạ cũng có thể giúp ích".