Mona Lisa bị ném súp

Tác phẩm nghệ thuật, hiện trưng bày tại bảo tàng Louvre (Pháp), vừa bị tấn công bởi 2 nhà hoạt động môi trường. Đây không phải là lần đầu tiên tác phẩm nổi tiếng này bị phá hoại.

Ngày 28/1, hai nhà hoạt động vì môi trường đã ném súp vào bức tranh Mona Lisa đang được trưng bày ở Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp).

May mắn, tác phẩm này đã không bị hư hại nhờ lớp kính bảo vệ bên ngoài, CNN đưa tin.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy những người biểu tình ném súp màu cam, sau đó chui qua hàng rào bảo vệ để đưa ra thông điệp biểu tình: “Điều gì quan trọng hơn: nghệ thuật hay quyền có một chế độ ăn uống lành mạnh và bền vững?”.

“Hai nhà hoạt động thuộc nhóm hoạt động Riposte Alimentaire đã phun súp bí đỏ lên tấm kính bọc thép bảo vệ Mona Lisa vào khoảng 10h ngày 28/1/2024 theo giờ địa phương. Nhân viên an ninh của Louvre đã ngay lập tức can thiệp”, bảo tàng nói trong một tuyên bố, cho biết thêm rằng họ đang tiến hành khiếu nại.

Nhóm hoạt động vì môi trường Riposte Alimentaire cho biết hai thành viên liên quan đến chiến dịch của họ, gồm Sasha (24 tuổi) và Marie-Juliette (63 tuổi), đứng sau vụ phá hoại này.

2 nhà hoạt động môi trường tấn công bức tranh Mona Lisa tại bảo tàng Louvre (Pháp). Ảnh: CNN.

Hiện Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại căn phòng Salle des Etats, nơi lưu giữ bức tranh Mona Lisa.

Kiệt tác Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci được xem là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm xếp hàng đến Louvre để chiêm ngưỡng.

Bức chân dung bí ẩn này đã không còn xa lạ với những hành vi phá hoại và trộm cắp.

Năm 1911, tác phẩm này từng bị một nhân viên của Louvre đánh cắp. Đến những năm 1950, đáy bức tranh bị tấn công bởi axit, khiến bảo tàng phải tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh tác phẩm, bao gồm cả kính chống đạn.

Năm 2009, một người phụ nữ đã ném chiếc cốc gốm vào bức tranh, nhưng rất may tác phẩm không hư hỏng. Vào năm 2022, một vị khách đã phết kem lên khắp lớp kính bảo vệ của bức tranh nổi tiếng này.

Ngoài Mona Lisa, một số tác phẩm nghệ thuật khác cũng từng trở thành "nạn nhân" của những cuộc tấn công.

Tháng 10/2022, các nhà hoạt động khí hậu đã ném súp cà chua vào bức tranh The Girl with a Pearl Earring (1665) của họa sĩ Johannes Vermeer tại một bảo tàng ở Hà Lan. Cùng tháng, tại Phòng trưng bày Quốc gia London (Anh), bức tranh Vase with Fifteen Sunflowers của danh họa Vincent van Gogh bị tấn công theo hình thức tương tự.

Tháng 11/2022, bức tranh Death And Life (1908) của danh họa Gustav Klimt tại Bảo tàng Leopold (Vienna, Áo) bị ném chất lỏng màu đen bởi các nhà hoạt động khí hậu.