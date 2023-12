'Mối quan hệ mập mờ' và 5 xu hướng hẹn hò của Gen Z năm 2023

Thay vì lo lắng rằng mối quan hệ này “sẽ đi về đâu”, những người trẻ tuổi tập trung tạo ra cơ hội mới, cũng như tận hưởng trải nghiệm đáng nhớ từ việc kết nối trên ứng dụng hẹn hò.

Gen Z định hình những xu hướng hẹn hò mới trong năm qua. Ảnh minh họa: Ron Lach/Pexels.

Nhìn lại năm qua, nhiều người dùng đã trút bỏ áp lực chạy đua đến vạch đích “trăm năm hạnh phúc”.

Thay vào đó, họ tận dụng khoảng thời gian hẹn hò để tạo kỷ niệm và tích lũy thêm trải nghiệm mới, theo báo cáo Tinder Year in Swipe 2023 dựa trên hồ sơ người dùng ứng dụng hẹn hò này.

Điều này lý giải sự gia tăng của các “mối quan hệ mập mờ” (situationship). Cách tiếp cận nhẹ nhàng này phần nào giúp giảm bớt áp lực gọi tên và định rõ kết quả mối quan hệ.

“Số liệu của Tinder cho thấy 69% Gen Z thách thức các chuẩn mực thông thường trong việc hẹn hò và xây dựng mối quan hệ. Đặc biệt, năm 2023 đánh dấu một bước chuyển mới trong văn hóa hẹn hò, khi hành trình trải nghiệm được ưu tiên hơn kết quả đạt được”, Melissa Hobley, Giám đốc Marketing tại Tinder, chia sẻ.

Báo cáo cũng thống kê một số xu hướng hẹn hò phổ biến trên ứng dụng suốt năm qua, từ nguyên tác hẹn hò không quan trọng kết quả, cho đến việc tỉnh táo khi thấy “cờ đỏ” (red flag) - một tín hiệu nhằm chỉ ra những điểm không ổn, cần tránh xa.

Người trẻ có xu hướng thích tận hưởng quá trình hẹn hò, hơn là quan tâm đến việc mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Ảnh minh họa: Alfi Nuryaman/Pexels.



Tận hưởng quá trình hẹn hò, bớt bận tâm kết quả

Xu hướng đầu tiên là nguyên tắc hẹn hò NATO (Not Attached To an Outcome), tức hẹn hò không áp lực về kết quả. Người trẻ không còn đặt nặng vấn đề gọi tên mối quan hệ, hay thắc mắc mối quan hệ “sẽ đi đến đâu”.

Điều này được thể hiện qua con số thống kê về tính năng Relationship Type, thể hiện loại mối quan hệ mà người dùng quan tâm. Cụ thể, 27% người dùng 18-25 tuổi cho biết họ đang “mở lòng cho mọi trải nghiệm” và 22% người sử dụng lựa chọn “Mình cũng chưa rõ lắm”.

Xu hướng trên đã gián tiếp dẫn đến xu hướng thứ hai là thích tận hưởng hành trình hẹn hò thay vì tập trung vào kết quả. Việc hẹn hò trở thành cơ hội để tích lũy trải nghiệm và kỷ niệm độc đáo, làm phong phú câu chuyện cuộc đời của họ.

Thứ ba, giới trẻ hẹn hò mộng mơ nhưng tỉnh táo. Dù mơ mộng về mối tình lý tưởng, Gen Z vẫn đủ tỉnh táo nhận ra dấu hiệu “cờ đỏ”, hay những điểm chưa hoàn hảo của mình và đối phương.

Tiết kiệm thời gian là xu hướng hẹn hò năm qua của Gen Z, theo thống kê của Tinder. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.



Thời gian là vàng bạc

Thứ tư, tiết kiệm thời gian là xu hướng hẹn hò năm qua.

Những hình thức hẹn hò mới, bao gồm sắp xếp các buổi hẹn với nhiều đối tượng khác nhau trong cùng một ngày, hay hẹn hò với nhiều người trong một khoảng thời gian, đang trở nên phổ biến, nhằm tối ưu hóa quỹ thời gian của người trẻ.

Ngoài ra, nhiều người thích việc dành thời gian cho đối phương hơn các cách bộc lộ tình cảm khác. Theo báo cáo, hơn 50% người trẻ độc thân lựa chọn “thời gian bên nhau” là ngôn ngữ tình yêu ưa thích của mình.

Thứ năm, biểu tượng cảm xúc (emoji) “ON” xuất hiện nhiều nhất trên Tinder toàn cầu năm qua. Biểu tượng này thường xuất hiện trong mô tả hồ sơ, là dấu hiệu của sự cởi mở và lạc quan.

Cuối cùng, năng lượng tính nữ “lên ngôi”, cộng hưởng với năng lượng chung trên toàn cầu. Trên ứng dụng hẹn hò, hàng loạt ca khúc của nghệ sĩ nữ như Taylor Swift, Rihanna hay Miley Cyrus được lựa chọn nhiều nhất trên hồ sơ người dùng.