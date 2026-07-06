Mexico 2-3 Anh: Sai lầm liên tiếp

Kane ghi bàn từ chấm 11 m nhưng cũng chính anh mắc sai sót khiến tuyển Anh chịu bàn thua thứ 2 sau một pha phạm lỗi.

Trên sân nhà Azteca với độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, Mexico nhập cuộc đầy tự tin trước ứng viên vô địch Anh. Phút 17, đồng chủ nhà còn suýt có bàn mở tỷ số sau tình huống nhoài người đánh đầu của tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez. Bóng đi đập đất, đầy khó chịu nhưng thủ môn Jordan Pickford vẫn kịp phản xạ, cứu "Tam sư" khỏi bàn thua.

Mexico suýt mở tỷ số. Ảnh: Reuters.

Phải đến phút 27, tuyển Anh mới có cơ hội đầu tiên. Anthony Gordon nỗ lực đột phá bên cánh trái rồi tung cú sút quyết đoán nhưng bị thủ môn đội chủ nhà bắt gọn.

Tân binh đắt giá của Barcelona được chọn đá chính thay Marcus Rashford. Ảnh: Reuters.

Sau cơ hội bị bỏ lỡ, tuyển Anh đã tạo khác biệt từ một tình huống triển khai bóng từ sân nhà. Bóng lần lượt qua chân Pickford, Declan Rice, Bukayo Saka và được đưa vào lưới sau pha đánh đầu cận thành chuẩn xác của Bellingham.

Bellingham tỏa sáng.

Mexico thi đấu đầy lúng túng sau bàn thua. Chỉ hai phút sau, tuyển Anh đã chớp thời cơ để nhân đôi cách biệt. Xuất phát từ một pha để mất bóng của chủ nhà ở giữa sân, Kane thoát xuống, chuyền ngang vừa tầm để Bellingham hoàn tất cú đúp.

Tiền vệ số 10 có bàn thắng thứ 4 tại World Cup 2026.

Những phút cuối hiệp một, Mexico vùng lên mạnh mẽ. Phút 42, khán đài sân Azteca bùng nổ sau tình huống Julian Quinones rút ngắn tỷ số. Không lâu sau, Raul Jimenez lại thử tài thủ môn tuyển Anh bằng một cú đánh đầu đầy hiểm hóc.

Tuyển Anh vất vả chống đỡ sức ép từ Mexico.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về tuyển Anh. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong khoảng 10 phút cuối hiệp một, Mexico chứng tỏ họ hoàn toàn đủ khả năng lật ngược tình thế sau giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp hai, tuyển Anh tăng tốc và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành Mexico. Tuy nhiên, những tính toán của HLV Thomas Tuchel đứng trước nguy cơ đổ bể, khi Jarell Quansah bị truất quyền thi đấu ở phút 54. Cầu thủ thuộc biên chế Leverkusen xứng đáng nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng bằng gầm giày với đối thủ.

Tuyển Anh chơi thiếu người từ khá sớm.

Chưa kịp tận dụng lợi thế hơn người khi Jarell Quansah bên phía Anh nhận thẻ đỏ, Mexico đã để thủng lưới lần thứ 3 sau sai sót của Raul Rangel. Thủ môn sinh năm 2000 đốn ngã Gordon trong vùng cấm, tạo điều kiện để Kane tái lập cách biệt 2 bàn cho tuyển Anh từ chấm phạt đền ở phút 60.

Kane có bàn thứ 6 tại World Cup năm nay.

Niềm vui của CĐV Anh chỉ kéo dài trong chưa đầy 10 phút. Chính Kane mắc lỗi dẫn đến quả penalty thứ 2 của trận đấu. Từ cự ly 11m, Raul Jimenez tung cú đá bình tĩnh vào góc xa bên trái, đánh bại Pickford.