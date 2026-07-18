Messi nói về bức ảnh 'tắm' cho Yama

Trước thềm trận chung kết World Cup 2026, loạt ảnh chụp Messi và Yamal - khi đó là em bé 6 tháng tuổi - lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Bức ảnh của Messi và Yamal gần 20 năm trước gây bão mạng xã hội trước trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Diario Sport.

Ngày 17/7, Messi xuất hiện tại sự kiện Fanatics Fest ở New York (Mỹ) trước thềm trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha.

Khi được huyền thoại NFL Tom Brady, người từng 7 lần vô địch Super Bowl, hỏi về bức ảnh chụp với Lamine Yamal năm 2007, siêu sao số 10 nói: "Tôi thật sự thấy bức ảnh đó quá điên rồ, bởi vì... cuộc sống đúng là như vậy. Tôi từng chụp ảnh với cậu ấy khi còn là một em bé, còn giờ chúng tôi lại đối đầu nhau ở một trận chung kết World Cup".

Messi cho biết anh rất ngưỡng mộ Yamal, người hiện khoác áo Barcelona - câu lạc bộ mà chính anh từng gắn bó từ năm 2000 đến 2021. Tuy nhiên, đội trưởng Argentina hy vọng bản thân cùng các đồng đội sẽ khiến ngôi sao 19 tuổi có một đêm thi đấu không như ý, theo Fox Sports.

"Lamine thật sự rất tuyệt vời. Tôi theo dõi cậu ấy rất nhiều vì cậu ấy chơi cho một câu lạc bộ mà tôi vô cùng yêu mến. Cậu ấy đang có cơ hội làm nên lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để điều đó không xảy ra lần này", anh nói.

Cả Messi lẫn Yamal đều đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử. Messi có thể trở thành cầu thủ đầu tiên giành hai chức vô địch World Cup liên tiếp trên cương vị đội trưởng, trong khi Yamal có thể trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử đá chính và vô địch một trận chung kết World Cup.

Và điều duy nhất ngăn cản họ chính là đối phương.

"Chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến một trận đấu hay, nhưng tôi hy vọng cậu ấy và đội tuyển của cậu ấy sẽ không có một trận đấu hay", Messi nói.

Messi tại sự kiện Fanatics Fest hôm 17/7. Ảnh: Frank Franklin II.

Theo The Athletic, xác suất để Messi và Yamal vô tình xuất hiện trong cùng một bức ảnh gần 20 năm trước, rồi sau đó gặp lại nhau ở một trận chung kết World Cup, đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một số người thậm chí ước tính khả năng ấy chỉ vào khoảng 1 trên 48 tỷ. Dù không thể kiểm chứng con số này, có một điều chắc chắn: đó là một sự trùng hợp hiếm đến khó tin. Nhưng nó đang trở thành hiện thực.

Những bức ảnh từng được "đào lại" trong thời gian diễn ra Euro 2024, sau khi cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, đăng chúng lên mạng xã hội. Đến trước chung kết World Cup 2026, chúng một lần nữa lan truyền mạnh, khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Những bức ảnh được đăng trong lịch từ thiện do quỹ của Barcelona và tờ báo Diario Sport tổ chức, với số tiền quyên góp được dành cho các tổ chức từ thiện bao gồm UNICEF và nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhau trên khắp Catalonia.

Khi đó, Messi mới 20 tuổi, mới bắt đầu sự nghiệp bóng đá huyền thoại của mình tại CLB Barcelona hơn 4 năm trước đó, và Yamal mới là em bé 6 tháng tuổi. Việc bắt cặp của cả hai là hoàn toàn ngẫu nhiên.

"Hồi đó, không ai có thể tưởng tượng được rằng đứa bé này sẽ trở thành con người như bây giờ và bạn cũng chẳng thể biết rằng Messi sẽ trở nên vĩ đại đến thế. Chúng ta đang nói về năm 2007. Messi lúc đó mới chỉ bắt đầu ở Barca. Số phận, định mệnh đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện này", nhiếp ảnh gia Joan Montfort, người chụp bộ ảnh, nói với The Athletic.