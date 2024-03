McTominay mở tỷ số cho MU trước Liverpool

Trên sân nhà, MU nhập cuộc khá tự tin và sở hữu 2 cơ hội trong vài phút đầu trận. Sau tình huống dứt điểm hụt của Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford thử tài Kelleher bằng một cú đặt lòng từ sát vạch 16,5 m. Thủ môn đội khách đã kịp đổ người, đẩy bóng đi hết biên.

Đến phút thứ 8, Liverpool có câu trả lời đầy chất lượng. Salah bất ngờ xuất hiện bên cánh trái, trước khi tung cú volley đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Phút thứ 10, MU bất ngờ tổ chức pha đá phạt nhanh. Alejandro Garnacho khiến Kelleher không thể bắt dính bóng. Scott McTominay ập vào rất nhanh để đá bồi tung lưới Liverpool.

Trong màn chạm trán Liverpool, MU chào đón hai sự trở lại quan trọng của Rasmus Hojlund và Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka bất ngờ được bố trí ở vị trí chạy cánh trái để theo kèm riêng Mohamed Salah, trong khi Diogo Dalot vẫn đá ở cánh phải như thường lệ.

Tuy nhiên, tuyến giữa của "Quỷ đỏ" sẽ trở nên mỏng manh, khi Casemiro dính chấn thương và không thể ra sân. Kobbie Mainoo, Scott McTominay sẽ phải xoay sở trước hàng tiền vệ có khả năng áp sát rất tốt bên phía đối thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, Liverpool thiếu vắng nhiều trụ cột như Trent Alexander-Arnold, Alisson, Joel Matip,... nhưng những gương mặt còn lại vẫn có thể tạo ra thế trận áp đảo trước MU ngay tại Old Trafford.

FA Cup là sân chơi duy nhất MU còn hy vọng giành được cúp. Thế nhưng, thử thách phía trước quá lớn, đó là Liverpool - CLB đã bất bại trong 9 trận gần nhất, trong đó bao gồm 8 chiến thắng.

Không cần phải có IQ của thiên tài để nhận ra đội nào đang ở cửa trên trong cuộc chạm trán này. Liverpool đang duy trì được sự ổn định. Họ có đẳng cấp một tên tuổi lớn. Còn MU lại quá phập phù.

Trước giờ bóng lăn, MU rất hy vọng có sự trở lại của trung vệ Harry Maguire và tiền đạo Rasmus Hojlund. Hai cầu thủ này cùng Aaron Wan-Bissaka, Mason Mount đã hoàn thành đầy đủ các bài tập trong tuần này.

Nếu Maguire trở lại, hàng thủ MU sẽ được tăng cường chất thép. Do Luke Shaw và Tyrell Malacia vẫn còn dính chấn thương, Victor Lindelof nhiều khả năng được HLV Erik ten Hag đẩy sang chơi hậu vệ trái.

Ở hàng tiền vệ, chiến lược gia người Hà Lan có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Kobbie Mainoo. Do Casemiro được cho là dính chấn thương, Scott McTominay nhiều khả năng được chọn thay thế đồng nghiệp người Brazil.

MU rất mong chờ Hojlund trở lại, bởi khi ấy, Marcus Rashford sẽ được trở lại vị trí tiền đạo cánh trái sở trường, còn Alejandro Garnacho chơi ở biên phải. Với trung phong người Đan Mạch trên sân, "Quỷ đỏ" dễ đá hơn rất nhiều, bởi CLB sẽ sở hữu tiền đạo mục tiêu, người khi cần cũng có thể hoàn toàn lùi sâu chơi với vai trò làm tường.

Về phần Liverpool, bài toán duy nhất là để Andy Robertson hay Joe Gomez chơi ở vị trí hậu vệ trái. Nhưng dù lựa chọn của HLV Jurgen Klopp là gì, "The Kop" vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu dàn cầu thủ tấn công chất lượng.

Mo Salah, Luis Diaz và Darwin Nunez vẫn sắm vai cây đinh ba trên hàng tiền đạo. Ở hàng tiền vệ, Liverpool sẽ trông chờ vào Wataru Endo, Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai với nhiệm vụ làm chủ khu trung tuyến.

