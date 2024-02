Mai Phương dạy thí sinh Miss World nhảy 'See tình'

Mai Phương đang tham gia cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới tại Ấn Độ.

Ngày 22/2, Mai Phương hướng dẫn các thí sinh Miss World (Hoa hậu Thế giới) nhảy See Tình trong lúc tập luyện. Trong clip được đăng tải, cô đứng lên trước, thể hiện uyển chuyển các động tác tay và chân, gương mặt biểu cảm vui vẻ.

Khoảng 20 cô gái hưởng ứng theo điệu nhảy sôi động này, trong khi một số thí sinh khác ngồi trên khán đài dùng điện thoại quay lại và nhiệt tình lắc lư theo điệu nhạc.

Tinh thần năng lượng và sự chủ động kết nối của Mai Phương được khen ngợi. Người hâm mộ cho rằng đại diện Việt Nam đang tận hưởng cuộc thi một cách đúng nghĩa, đồng thời thông minh trong cách quảng bá hình ảnh quê nhà đến quốc tế.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương thích ứng nhanh trong tuần đầu nhập cuộc tại Miss World. Ảnh: @hn.maiphuong99.

Mai Phương đã có gần một tuần nhập cuộc tại Miss World. Cô và các thí sinh lần lượt tham gia hoạt động chào đón, bước vào phần thi Head to Head Challenge, Beauty with a purpose. Ở vòng Beauty with a purpose, người đẹp trình bày bằng tiếng Anh về "Yako by Mai Phuong" - hoạt động bán áo gây quỹ vì cộng đồng.

Nói trôi chảy, lưu loát và cảm xúc là những gì khán giả nhận xét về video thuyết trình của Mai Phương. Thậm chí, Miss World Philippines còn chia sẻ: "Thật kinh ngạc về người đẹp Việt Nam. Cô ấy bước vào phần thuyết trình cuối cùng nhưng năng lượng".

Trên trang chủ Miss World, video phỏng vấn hậu trường của thí sinh 25 tuổi cũng được đăng tải và nhận nhiều phản ứng tích cực từ fan quốc tế.

Ở chặng đầu dự thi, Mai Phương lăng xê trang phục kín đáo, thanh lịch với chất liệu lụa, voan... Cô thường xuyên sử dụng giày cao hơn 12 cm để trông nổi bật. Mai Phương hiện cao 1,7 m, số đo hình thể lần lượt là 82-63-92 cm.

Cuộc thi Miss World lần thứ 71 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 8/3. Sau khi 2 thí sinh bỏ thi, số lượng người đẹp tranh tài giảm còn 113. Chung kết dự kiến được tổ chức tối 9/3. Đương kim Hoa hậu Karolina Bielawska sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Mai Phương và thí sinh Miss World nhảy 'See tình' Mai Phương chủ động rủ các thí sinh Miss World nhún nhảy theo giai điệu của ca khúc "See tình".