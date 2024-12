Ma Dong Seok tỏa sáng nhất năm

Vị trí tiếp theo thuộc về Hwang Jung Min với 14,2%. Sau thành công của 12.12: The Day, anh đóng Cross và I, the Executioner. Hwang Jung Min sinh năm 1970, nổi tiếng với lối diễn đa dạng. Anh từng khẳng định tài năng trong bộ phim lãng mạn You Are My Sunshine. Ảnh: YNA.