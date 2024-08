Lý do Honma là thương hiệu xa xỉ bậc nhất làng golf

Với hơn 60 năm kinh nghiệm, Honma, thương hiệu đến từ Nhật Bản, đã khẳng định vị thế của mình là một trong những thương hiệu gậy golf đẳng cấp nhất thế giới. Được chế tác tỉ mỉ bởi các takumi, từ tiếng Nhật dùng để chỉ những nghệ nhân có 20-30 năm kinh nghiệm, mỗi sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và công nghệ tiên tiến.

Honma sở hữu dòng shaft (cán gậy) độc quyền mang tên Vizard. Theo cây viết Larry Olmsted từ tạp chí Forbes, khả năng tự sản xuất những shaft chất lượng cao này chính là yếu tố giúp thương hiệu Nhật Bản này nổi bật trên thị trường.

Trong khi hầu hết nhà sản xuất gậy golf đều phụ thuộc vào bên thứ ba, Honma kiểm soát toàn bộ quy trình, đảm bảo sự đồng nhất và chính xác tuyệt đối cho từng sản phẩm. Điều này đã giúp thương hiệu trở thành đối tác tin cậy của nhiều golf thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Hãng cũng cung cấp gậy cho cả những người chơi giải trí, hay có handicap (điểm chấp) từ thấp đến trung bình.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là một trong những golf thủ yêu thích thương hiệu gậy golf Honma. Ảnh: Doug Mills/The New York Times.

Dòng gậy BERES siêu cao cấp của Honma dành cho giới thượng lưu, các ngôi sao và lãnh đạo cấp cao đã tạo nên một vị thế độc tôn cho hãng trong làng golf. Năm 2016, cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng tặng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump một cây gậy golf Honma thuộc dòng BERES S-05 với đầu gậy mạ vàng, trị giá 3.755 USD , như một món quà ngoại giao.

Trang web chuyên đánh giá sản phẩm liên quan đến golf MyGolfSpy từng chia sẻ rằng "giới thượng lưu coi việc ra sân với gậy Honma BERES là một cách thể hiện đẳng cấp, tương tự lái một chiếc Ferrari hay đeo một chiếc đồng hồ Rolex". Nói cách khác, dòng sản phẩm BERES ít có đối thủ trong phân khúc gậy golf siêu sang, tương tự như Hermès, Chanel hay Louis Vuitton trong làng túi xách xa xỉ.

Một trong những bộ golf nổi tiếng của Honma BERES S-05 T117. Bộ sản phẩm 14 món, bao gồm gậy driver, gậy fairway woods, gậy sắt, gậy wedge, gậy putter, túi đựng gậy, bọc đầu gậy và tee, có giá 75.000 USD .

Golf từ lâu được biết đến là môn thể thao của giới thượng lưu. Không có gì ngạc nhiên khi các sản phẩm liên quan cũng hướng đến phân khúc cao cấp này. Bên cạnh Honma, nhiều thương hiệu khác cũng chiếm được cảm tình của giới mộ điệu golf giàu có.

PXG (Parsons Xtreme Golf), được thành lập bởi tỷ phú Bob Parsons, thương hiệu nổi tiếng với các công nghệ sản xuất tiên tiến. Với hơn 200 bằng sáng chế toàn cầu, PXG tự hào mang đến những cây gậy được "đo ni đóng giày" cho từng golf thủ, dựa trên phân tích chi tiết về cú swing.

Một cây driver PXG với shaft chất lượng có giá khởi điểm từ 940 USD , trong khi bộ gậy sắt Gen 3 của hãng có giá lên tới 630 USD mỗi cây. Gậy wedge và putter cũng không hề rẻ, với một số mẫu putter có giá lên tới 890 USD . Để sở hữu một bộ gậy PXG đầy đủ, các golf thủ cần chi từ 8.000 USD , theo Exact Golf.

Bên cạnh đó, Miura, một thương hiệu Nhật Bản khác, cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng gậy golf cao cấp. Với kỹ thuật rèn bậc thầy, Miura đã tạo nên những cây gậy được giới chuyên môn đánh giá là "tốt nhất thế giới", chinh phục cả những golf thủ hàng đầu như Adam Scott.

Không thể không nhắc đến Titleist, thương hiệu nổi tiếng với những cây gậy putter thủ công tinh xảo, biểu tượng của sự đẳng cấp và tinh tế trên sân cỏ. Hay TaylorMade và Ping, hai "ông lớn" trong ngành golf, cũng luôn là lựa chọn hàng đầu của giới mộ điệu golf giàu có.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.