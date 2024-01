Lý do Anh cấm xuất khẩu bức tranh 6,4 triệu USD

Chính phủ Anh đang nỗ lực "giữ chân" tác phẩm nghệ thuật có tuổi đời hơn 600 năm này ở xứ sở sương mù, thay vì bị bán sang nước ngoài.

Chính phủ Anh đã đưa ra quyết định cấm xuất khẩu tác phẩm The Crucifixion with the Virgin, Saint John the Evangelist and the Magdalen do họa sĩ Domenico Fra Angelico thực hiện vào thời kỳ đầu Phục hưng (1400-1500), giai đoạn quan trọng trong lịch sử nghệ thuật châu Âu.

Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Anh hy vọng một phòng trưng bày hoặc tổ chức ở Anh sẽ tiến hành mua lại tác phẩm, theo thông cáo báo chí.

The Crucifixion with the Virgin, Saint John the Evangelist and the Magdalen là một bức tranh thánh đường (alterpiece) được tạo ra bằng phương pháp vẽ tempera trên một tấm gỗ và được đặt ngay ngắn trong khung gốc. Tempera là một loại sơn được làm từ chất nhuộm màu, thường kết hợp với lòng trắng trứng gà hoặc các chất kết dính khác.

Bức tranh The Crucifixion with the Virgin, Saint John the Evangelist and the Magdalen của Domenico Fra Angelico thực hiện vào năm 1420. Ảnh: News Artnet.

Tác phẩm này được ra đời vào khoảng những năm 1420, mô tả Chúa Giêsu, Đức mẹ Maria, Maria Magdalena và Thánh John. Domenico Fra Angelico đã sử dụng những gam màu sáng tạo đặc trưng.

Theo Artnet, giá trị tác phẩm vượt qua con số 5 triệu bảng Anh (tương đương 6,4 triệu USD ).

"Bức tranh tuyệt vời này của một ‘nhân chứng’ quan trọng trong thời kỳ đầu Phục hưng, đại diện cho khoảnh khắc quan trọng của lịch sử hội họa châu Âu," Stephen Parkinson, Bộ trưởng Bộ Nghệ thuật và Di sản, phát biểu trong một tuyên bố.

Ông Parkinson cho biết bức tranh đã có mặt tại Anh suốt 2 thế kỷ, nhưng đang đối diện với nguy cơ bị chuyển ra nước ngoài.

Quyết định cấm xuất khẩu bức tranh được đưa ra dựa trên lời khuyên của một ủy ban độc lập. Họ nhận định rằng tác phẩm nghệ thuật này có thể "là một bổ sung quan trọng" cho bộ sưu tập công cộng và "mọi nỗ lực lưu giữ trong nước nên được tiến hành".

Christopher Baker, một trong những thành viên của ủy ban, đã mô tả Fra Angelico như một trong những nhà đổi mới xuất sắc trong sự phát triển của nghệ thuật Florentine thế kỷ 15.

Các công trình hội họa của ông với sự hài hòa, màu sắc tinh tế, hình ảnh biểu cảm sâu sắc, là minh chứng cho sức mạnh lâu dài của những đóng góp nghệ thuật mà họa sĩ tài năng này đã đem lại.

Các quốc gia thiết lập hệ thống cấp phép xuất khẩu nhằm theo dõi các tài sản văn hóa đặc biệt có thể ảnh hưởng đến di sản quốc gia hoặc có giá trị lịch sử và văn hóa quan trọng. Do đó, những tác phẩm nghệ thuật này không nên được xuất khẩu khi chưa trải qua quá trình xem xét và xác nhận từ phía chính quyền.

Quyết định về việc cấp giấy phép xuất khẩu cho tác phẩm của Fra Angelico đã được trì hoãn cho đến ngày 7/4, nhằm tạo cơ hội cho những người mua tiềm năng. Trong khoảng thời gian đó, chủ sở hữu của tác phẩm sẽ có 15 ngày làm việc để xem xét bất kỳ đề xuất mua nào.