Lũ dữ khiến tôm hùm chết sạch, gia đình thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Trận lũ chưa từng thấy làm tôm hùm chết sạch, gia đình chị Thủy Bùi ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk) thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Hàng trăm hộ nuôi trong vùng cũng rơi vào cảnh trắng tay.

Tôm hùm chết hàng loạt ở Đắk Lắk do trận lũ chưa từng có.

"Tôm hùm chết sạch, khoảng 90%. Bà con buộc phải bán tháo: tôm trước đây 800.000-900.000 đồng/kg, giờ tôm chết chỉ còn 150.000-200.000 đồng/kg. Cá bóp vốn bán 200.000 đồng/kg, nay chết chỉ còn 80.000-100.000 đồng/kg, thậm chí nhiều nơi không ai mua vì đường bị chia cắt, cá chết quá nhiều", chị Thủy Bùi (sinh năm 1997) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chị cho biết gia đình mình nuôi tôm hùm hơn 20 năm ở phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk. Khu vực này được xem là "thủ phủ tôm hùm", nơi bà con sở hữu số lượng lồng bè rất lớn. Trước đây, thủy sản được nuôi gần như kín cả vùng đầm, nhà nào cũng có lồng.

Đợt mưa lũ lần này bắt đầu từ ngày 17/11, lượng mưa dồn xuống quá lớn kéo theo nước ngọt từ nhiều khu vực, đặc biệt từ đèo Cù Mông, tràn xuống đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài. Toàn bộ khu vực đều bị ảnh hưởng nặng.

Trước đó, đợt bão số 13 đã khiến tôm cá thiệt hại một phần. Vừa kịp giữ lại được chút ít thì đến trận mưa lũ này, toàn bộ số còn lại cũng mất sạch.

Tôm hùm được chị Phụng bán với giá rẻ.

"Gia đình tôi thiệt hại hơn 10 tỷ đồng vì nuôi số lượng tôm, cá lớn. Nhiều hộ trong vùng cũng mất trắng 2- 6 tỷ đồng mỗi nhà. Bà con ngoài này càng thêm khó khăn vì lực lượng cứu trợ đang phải tập trung cứu người ở huyện Đông Hòa và Tây Hòa", chị Thủy nói.

Theo chị, năm 2009 từng có bão lớn gây thiệt hại, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này. Năm nào cũng xảy ra tình trạng nước ngọt đổ về làm tôm cá chết, nhưng đợt này lượng mưa quá lớn, kéo dài nhiều ngày khiến độ mặn bị pha loãng, tôm không thể sống.

Những ngày gần đây, bố mẹ chị Thủy phải thay nhau xuống vớt tôm. Tuy nhiên nước sâu, chảy xiết, nhiều lồng không thể tiếp cận. "Tôm chết nhiều quá, biết là không cứu được nên gia đình cũng đành bỏ, không muốn vớt nữa", chị xót xa nói thêm.

Tương tự, chị N. Phụng ở xã Xuân Cảnh cho biết những ngày qua lũ đã làm thiệt hại phần lớn vựa hải sản của gia đình.

"Thiệt hại quá lớn, tôi không thể ước tính được. Nhiều hộ xung quanh gần như mất trắng, còn tôm hùm chết sạch", chị ngậm ngùi chia sẻ.

Chị Phụng cho biết gia đình đã theo dõi tin tức và chuẩn bị phương án phòng lũ, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi nước dâng quá nhanh và mạnh.

Theo cập nhật đến tối 21/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lũ đã làm 27 người chết, 8 người mất tích; hơn 200.000 ngôi nhà ngập, trong đó có hơn 18.000 hộ phải di dời. Toàn tỉnh có 358 điểm trường, 10 trạm y tế bị ngập, hư hỏng.

Về nông nghiệp, hơn 63.000 ha cây ngắn ngày, hơn 100.000 ha cây lâu năm bị thiệt hại; hơn 3,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi (ước tính thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng ). Ngoài ra, 127.000/181.349 lồng nuôi thủy sản cùng 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị hư hỏng, nâng tổng thiệt hại lên hơn 2.000 tỷ đồng .

