Local brand Việt được sao Hollywood mang lên sân khấu Mỹ

Gây chú ý với vai diễn nàng tiên cá trong phim The Little Mermaid Live Action, nữ diễn viên Halle Bailey thường xuyên xuất hiện trước công chúng với váy áo đến từ nhà thiết kế Việt. Trong buổi giới thiệu tác phẩm điện ảnh này tại New York (Mỹ) hồi tháng 5/2023, cô mặc set trang phục 2 mảnh màu trắng nằm trong bộ sưu tập Resort 2023 của Lê Thanh Hoà. Thiết kế với các chi tiết rách tạo hiệu ứng lạ mắt, phù hợp với trào lưu mermaidcore được lăng xê sau bộ phim The Little Mermaid Live Action. Sau đó, Halle Bailey tiếp tục góp mặt trên trang bìa một tạp chí thời trang với váy áo của Lê Thanh Hoà.