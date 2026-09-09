Loạt xe Ford, Audi, BMW, Porsche bị thu hồi, cảnh báo an toàn

Nhiều mẫu xe của Ford, Audi, BMW và Porsche đang bị thu hồi hoặc cảnh báo an toàn do các lỗi liên quan đến túi khí, hệ thống sạc và pin điện áp cao.

Gần 700 xe Ford Ranger bị thu hồi để khắc phục lỗi giá đỡ túi khí trụ B. Ảnh: Ford.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa thông tin về chương trình thu hồi để kiểm tra, thay thế giá đỡ túi khí trên mẫu xe Ford Ranger tại Việt Nam, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng về một số dòng xe đang bị thu hồi ở nước ngoài.

Cụ thể, cơ quan này đã tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Ford Việt Nam về chương trình thu hồi để kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B trên mẫu Ranger 2026-2027 được nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Loại xe nằm trong diện thu hồi là pickup cabin kép, có thời gian sản xuất từ ngày 20/4 đến 22/6. Tổng cộng có 683 xe bị ảnh hưởng. Các xe này được sản xuất tại Thái Lan và Việt Nam.

Theo chương trình, Ford sẽ kiểm tra và thay thế giá đỡ túi khí trụ B, với thời gian sửa chữa dự kiến gần 2 giờ. Chương trình đã bắt đầu được triển khai từ ngày 31/8 và khách hàng sẽ được sửa chữa miễn phí.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết chương trình thu hồi sẽ được cơ quan này tích cực giám sát cùng Ford Việt Nam nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

Bên cạnh chương trình thu hồi Ford Ranger tại Việt Nam, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng ghi nhận một số chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa được công bố tại nước ngoài. Trong danh sách có nhiều mẫu xe của các thương hiệu như Audi, BMW, Porsche và Ford.

Theo hệ thống cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), một số mẫu ôtô của các hãng này bị cảnh báo do không đáp ứng yêu cầu về phê duyệt kiểu loại và giám sát thị trường. Các nhà sản xuất được yêu cầu thu hồi xe từ người tiêu dùng cuối.

Đối với Audi Q3, các xe được sản xuất tại Đức trong khoảng thời gian từ 15/10/2025 đến 5/6/2026, với Model: e12018/85800543*. Nguyên nhân thu hồi là nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước.

Trong trường hợp xảy ra va chạm, các chi tiết bị lỗi có thể tách rời, từ đó làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người ngồi trên xe.

Mẫu BMW iX3 cũng nằm trong diện cảnh báo. Đây là xe điện được sản xuất tại Đức từ ngày 25/11/2025 đến 4/5/2026, với Model: e12018/85800579*.

Theo cảnh báo, mô-đun điện tử phục vụ chức năng sạc của xe có thể gặp lỗi trong quá trình sản xuất. Khi sạc, dòng điện có khả năng truyền qua thân xe, tiềm ẩn nguy cơ điện giật điện áp cao đối với người sử dụng.

Với Porsche Taycan, các xe thuộc diện cảnh báo được sản xuất tại Đức trong khoảng thời gian từ 21/10/2019 đến 4/3/2024, với Model: Y1A e132007/460919*01-*08.

Đây là mẫu xe điện và vấn đề được cảnh báo liên quan đến mô-đun pin điện áp cao. Nhiều lỗi sản xuất có thể tồn tại đồng thời, làm gia tăng nguy cơ cháy trong quá trình phương tiện vận hành.

Ngoài ra, Ford Transit Custom và Tourneo Custom cũng được đưa vào danh sách cảnh báo. Các xe được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong các khoảng thời gian từ 16/5/2023 đến 12/9/2025 và từ 25/11/2025 đến 4/3/2026, với Model: e52018/8580019100-*01 và e52018/8580019200-*01.

Hai dòng xe này có nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, lỗi này có thể khiến các chi tiết bị tách rời và làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người trên xe.