Loạt ảnh chế lan truyền sau chiến thắng của U22 Việt Nam ở SEA Games

|
Tối 18/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan để giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 33. Trên mạng xã hội, niềm hân hoan bùng nổ khắp các diễn đàn, người hâm mộ cùng ăn mừng bằng cách chia sẻ hàng loạt ảnh chế vui nhộn về các tình huống trong trận. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Trong đó, khẩu hình miệng của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn khi cầu thủ đối phương cản phá thành công cú volley cận thành hiểm hóc khiến khán giả bật cười. Pha bóng ở phút 90+2 khiến cả băng ghế dự bị U22 Việt Nam bật dậy, còn Thanh Nhàn ôm đầu tiếc nuối. Ngay sau tình huống bỏ lỡ, biểu cảm của tiền đạo sinh năm 2003 nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh biểu trưng cho cảm xúc nghẹt thở của trận đấu. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Chỉ ít phút sau đó, chính Thanh Nhàn là người ghi bàn thắng quyết định cho chiến thắng của U22 Việt Nam. Tiền đạo trẻ vỡ òa hạnh phúc, cởi áo ăn mừng, để lộ cơ bụng sáu múi ấn tượng. Biểu cảm "lật nhanh như bánh tráng" của anh trở thành chủ đề chế ảnh viral trên các diễn đàn. Ảnh: Weibo Việt Nam/Facebook.
|
Khoảnh khắc tiền đạo Đình Bắc tranh luận với cầu thủ số 16 của Thái Lan cũng trở thành "meme" lan truyền. Dáng đứng khom nhẹ, tay bắt ra sau lưng và biểu cảm "thách thức" của cầu thủ quê Nghệ An khiến fan cũng phải bật cười.
|
Nhiều cổ động viên dành lời khen cho chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Sự điều chình chuẩn xác của thầy Kim giúp U22 Việt Nam lột xác trong hiệp hai. Ảnh: Troll Bóng đá/Facebook.
|
Chiến thắng của các chiến binh sao vàng được đánh giá là màn lội ngược dòng ngoạn mục, khi để Thái Lan dẫn trước hai bàn thắng khi kết thúc hiệp một. Tuy nhiên, ngay khi mở đầu hiệp hai, Đình Bắc đã có bàn thắng kéo ngắn tỉ số. Tiếp đến là pha phản lưới nhà từ sai sót của cầu thủ Thái Lan, khiến hai đội hòa. Liên tiếp hai bàn thắng cho Việt Nam khiến dân mạng nhanh chóng "quay xe", hào hứng tiếp tục theo dõi trận đấu đầy nghẹt thở. Ảnh: Đỗ Minh Thìn/Facebook.
|
Trọng tài chính của trận đấu, Mooud Bonyadifard (người Iran), cũng nhận về nhiều bình luận tích cực từ người hâm mộ. Sự công tâm của người cầm còi sinh năm 1985 giúp fan Việt thở phào khỏi những lo lắng. Nguyên nhân là hôm 17/12, ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam không được công nhận bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy khiến người hâm mộ lo lắng đội U22 sẽ bị trọng tài xử khó. Ảnh: The Liems.
|
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ấn định chiến thắng thuyết phục dành cho U22 Việt Nam, hàng nghìn người dân cùng hò reo kéo nhau "đi bão". Khắp các nẻo đường, tiếng hò hét chúc mừng, tiếng kèn cùng hòa nhịp, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Chiến thắng ngay trên sân khách của các chiến binh sao vàng càng làm nức lòng người hâm mộ. Ảnh: Thăng Fly Comics.
|
Với sự dẫn dắt tài tình của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã giúp U22 Việt Nam giành được chiến thắng lịch sử atij SEA Games 33. Và với chiến thắng này, HLV người Hàn Quốc cũng giành hat-trick danh hiệu khi giúp Việt Nam vô địch ở ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games. Tính rộng hơn, kể từ khi chính thức nắm quyền các đội tuyển Việt Nam vào tháng 5/2024, HLV Kim Sang-sik đạt tỷ lệ vào chung kết 100% ở các giải đấu chính thức cấp khu vực, đồng thời duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối. Ảnh: Troll Bóng đá/Facebook.
|
Hồi tháng 1/2025, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ngay tại Rajamangala để giành chức vô địch ASEAN Cup 2024. Ở tháng cuối năm, đội U22 lại tiếp tục giành chiến thắng lịch sử với tỷ số 3-2 với nước chủ nhà ngay tại sân vận động này. Đây là thành tích cực kỳ ấn tượng đối với đội tuyển Việt Nam và cá nhân HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Troll Bóng đá/Facebook.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.