Liverpool 1-0 Arsenal: Siêu phẩm làm Anfield bùng nổ

|
Trận đấu diễn ra chặt chẽ.
Cầu thủ ghi bàn: Dominik Szoboszlai (83')
Diễn biến chính:
- Phút thứ 5, William Saliba chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Mosquera.
- Phút 22, Alisson Becker đổ người cản cú vuốt bóng đầy táo bạo trong vùng cấm của Noni Madueke.
- Phút 34, David Raya chuyền hỏng ở phần sân nhà, tạo cơ hội cho Liverpool tấn công. Alexis Mac Allister tung cú sút từ sát vạch 16,5 m nhưng bị một hậu vệ đội khách chặn lại.
- Phút 35, Madueke đột phá rồi tung cú sút chạm chân Kerkez, đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.
- Phút 60, Florian Wirtz xoay người dứt điểm khiến Raya không thể bắt dính bóng. Hugo Ekitike đá bồi tung lưới Arsenal nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.
- Phút 83, Dominik Szoboszlai hạ gục David Raya bằng một siêu phẩm đá phạt đưa bóng khẽ chạm mép dưới xà, trước khi đi vào lưới.
Thống kê đáng chú ý:
- Liverpool đã không thể đánh bại Arsenal trong 6 trận đối đầu gần nhất tại Premier League (Hòa 4, Thua 2),
- Liverpool chưa thua bất kỳ trận đấu nào trước "Pháo thủ" tại Anfield kể từ tháng 9/2012 (Thắng 7, Hòa 5).
- Liverpool ghi bàn trước ở 10 trong số 12 trận gần nhất.
- Kể từ đầu mùa giải 2023/24, không có đội bóng nào trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu ghi được nhiều bàn thắng từ các quả phạt góc hơn Arsenal với 33 bàn.
Thông tin lực lượng:
- Liverpool không có Jeremie Frimpong, trong khi Arsenal thiếu vắng ngôi sao trẻ Bukayo Saka.
- Gabriel Jesus và Kai Havertz cũng không thể ra sân vì chấn thương.
Sơ đồ chiến thuật
|
Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.