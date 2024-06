Linh Ngọc Đàm mặc 'ướt át'

Wet look (tạo hình “ướt át”) là một trong những xu hướng thời trang có khả năng duy trì sức hút trong thời gian dài. Sau khi trào lưu mermaidcore trở nên thịnh hành nhờ phim Nàng tiên cá (2023), tạo hình “ướt át” lại càng được ưa chuộng. Wet look được thể hiện qua kiểu tóc ướt nước hay trang phục trong suốt, tạo hiệu ứng thị giác như vừa từ biển trở về. Nhìn chung, tạo hình này thường đem đến cảm giác quyến rũ, phóng khoáng, tự do, phù hợp với mùa thời trang hè. Ảnh: Di Petsa.