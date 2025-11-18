Linh kiện máy tính tăng giá 3 lần trong một tháng

Do khủng hoảng nguồn cung toàn cầu, giá linh kiện bộ nhớ tại Việt Nam tăng mạnh trong những ngày vừa qua, ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán máy tính và các sản phẩm công nghệ.

Giá chip nhớ trên RAM, SSD tăng mạnh tại Việt Nam. Ảnh: Samsung.

Từ sau gián đoạn cung ứng bởi dịch bệnh Covid-19, thị trường thiết bị công nghệ toàn cầu mới chứng kiến đà tăng giá trở lại. Nguyên nhân chính từ giới hạn khả năng sản xuất của các công ty chip nhớ Hàn Quốc, Nhật Bản. Điều này tạo ra khủng hoảng cho những thiết bị phổ biến như điện thoại, máy tính, laptop.

Tại Việt Nam, RAM là linh kiện đầu tiên bị ảnh hưởng. Trong vòng một tháng, loại sản phẩm này đã đắt hơn trước 100-200%. Điều này khiến thị trường biến động, cả người bán và khách mua không kịp trở tay.

Giá tăng theo ngày

Tham khảo giá bán của RAM máy tính bàn, laptop tại Việt Nam hiện tại, loại sản phẩm phổ thông như mẫu DDR5, dung lượng 16 GB có giá 1,8-2 triệu đồng. Trong khi trước đó, mặt hàng này được niêm yết quanh mốc 600.000-800.000 đồng. Các sản phẩm bộ nhớ khác cũng biến động với biên độ tương tự thời gian qua.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đào Đức Tiến, đại diện chuỗi An Phát PC, cho biết giá RAM, SSD tăng mạnh thời gian qua, mức biến động 10-25% tùy mặt hàng. Trong khi đó, ông Trần Long Tiến, chủ một cửa hàng kinh doanh máy tính, linh kiện TiTek tại phường Hòa Hưng, TP.HCM, cũng xác nhận tình trạng tương tự.

Giá RAM tăng mạnh chỉ sau một tháng. Ảnh: MZ.

“RAM là mặt hàng tăng giá nhiều nhất, SSD chưa bị ảnh hưởng nhiều. So với tháng trước, RAM đã đắt hơn 2-3 lần. Điều này áp dụng với mọi phiên bản, dung lượng, nhà sản xuất. Nhiều hãng Trung Quốc, vốn bán ế, cũng tăng mạnh. Những nhà sản xuất nổi tiếng như Kingston, Corsair còn biến động lớn hơn”, ông Long Tiến nói.

Theo vị này, cá biệt có thời điểm sản phẩm tăng gấp đôi chỉ sau khi được báo giá một ngày được báo giá từ nhà phân phối. Linh kiện bị ảnh hưởng là dòng RAM dung lượng lớn, phục vụ các dàn máy đắt tiền.

Với việc RAM, SSD lên giá, người dùng có thể phải trả nhiều hơn 10-15% để lắp một dàn máy cùng cấu hình so với trước. Mức tăng có thể chưa dừng lại khi một số linh kiện vẫn còn giữ ở mức cũ vì tồn kho còn tại Việt Nam. Với các lô hàng mới, giới kinh doanh mảng này dự báo cả GPU, CPU cũng sẽ biến động.

Ông Trần Long Tiến cho biết chỉ một số đại lý đủ nguồn lực để cập nhật giá RAM theo diễn biến thị trường. Trong khi những điểm bán nhỏ hơn như của người này không có nhân lực để đổi mức niêm yết liên tục như vậy.

Nguyên nhân giá tăng

Theo Reuters, Samsung Electronics đã tăng giá một số loại chip nhớ lên tới 60% so với khoảng 2 tháng trước. Nguyên nhân được đưa ra là bởi nguồn cung bởi cuộc đua xây dựng những trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.

Các công ty như Samsung, SK Hynix hay Koxia chuyển đổi dây chuyền sang sản xuất linh kiện giá trị cao, phục vụ các nhà máy trí tuệ nhân tạo. Điều này ngay lập tức tác động đến nhóm DRAM hay chip nhớ cơ bản phục vụ nhu cầu ở các thiết bị đầu cuối.

Nhu cầu bộ nhớ cho máy chủ AI ảnh hưởng đến người dùng cuối. Ảnh: TSMC.

Trước đó, các nhà sản xuất Trung Quốc lý giải phải nâng giá smartphone vì giá RAM, bộ nhớ trong tăng. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce liên tục nâng dự báo về chi phí cho loại linh kiện này trong những quý vừa qua. Các loại bộ nhớ băng thông cao như RAM LPDDR4 và LPDDR5 bị cho sẽ tăng 20-43%.

Mặt khác, một số nhà sản xuất ngưng cung cấp báo giá cho các công ty đối tác trước việc khan hiếm. Điều này đặt các hãng sản xuất đầu cuối, smartphone, laptop trước nguy cơ không tính toán được đầu vào sản phẩm, trước mùa ra mắt đầu năm 2026.

Ngoài ảnh hưởng biến động trên nguồn cung toàn cầu, thị trường Việt Nam còn bị tác động bởi biến động tỷ giá. USD tăng cũng cộng thêm vào mức giá người dùng phải trả cho các linh kiện điện tử vốn phụ thuộc nhập khẩu.