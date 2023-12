Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho học sinh ở Bình Dương

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Dương có công văn hướng dẫn về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh ngành GD&ĐT.

Theo đó, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ được nghỉ từ ngày 5/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024, còn nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1/2024).

Với lịch nghỉ tết này, học sinh ở Bình Dương sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 kéo dài 10 ngày. Các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động trở lại vào ngày 15/2/2024 (mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phải đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trong thời gian trước, trong và sau các đợt nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024.

Tất cả cơ sở giáo dục phải treo Quốc kỳ trong các ngày Tết theo quy định; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí; nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các quy định của ngành, địa phương; nghiêm cấm biếu xén dưới mọi hình thức; tổ chức sinh hoạt, quán triệt cho toàn thể viên chức, người lao động và học sinh về các quy định của Nhà nước trong thời gian nghỉ Tết, đảm bảo an toàn về mọi mặt; tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không tham gia các hình thức cờ bạc, các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, không sử dụng các văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh…

