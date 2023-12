Lên đồ Giáng sinh, Xoài Non mặc sến, người yêu Binz cực sang

Xoài Non mất điểm khi hoá thân thành bà già Noel. Cô diện đầm nhung 2 dây màu đỏ, đeo chiếc bờm tai thỏ có phần lỗi mốt. Tuy sở hữu visual như búp bê, Xoài Non không thể cân được outfit tương đối sến này, mắc lỗi chọn đồ, phối phụ kiện khi xây dựng concept đón Giáng sinh. Không ít lần bị dìm với loạt trang phục rườm rà, lỗi mốt, Xoài Non được kêu gọi đổi stylist.