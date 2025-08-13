Lấy ý kiến việc tặng Huân chương Lao động với 9 cán bộ UBKT Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì với 9 cán bộ.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động đối với các cá nhân lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có tác động tích cực và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng trên toàn quốc, đóng góp vào thành tích chung của ngành Kiểm tra và góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước thời gian qua.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 56 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương lấy ý kiến về đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất với 5 cá nhân:

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan.

Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan.

Ông Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó thủ trưởng Cơ quan.

Ông Nghiêm Phú Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó thủ trưởng Cơ quan.

Ông Hoàng Trọng Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó thủ trưởng Cơ quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương lấy ý kiến về đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì với 4 cá nhân:

Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các ý kiến đóng góp của Nhân dân trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 12/8 (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) gửi về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số 4 Nguyễn Cảnh Chân, phường Ba Đình, TP. Hà Nội.