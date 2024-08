Làm gì khi khác biệt ham muốn tình dục với người yêu?

Ham muốn tình dục khác nhau có thể khiến yêu đương trở nên xa cách. Tuy nhiên, thấu hiểu và giao tiếp hiệu quả sẽ giúp khắc phục vấn đề.

Tâm lý chưa sẵn sàng hay thiếu thoải mãi sẽ khiến chuyện yêu của cả hai trở nên khó khăn hơn. Ảnh minh họa: Ketut Subiyanto/Pexels.

Lauren Fogel Mersy, Tiến sĩ Tâm lý học kiêm nhà trị liệu tình dục và là đồng tác giả của cuốn sách Desire: An Inclusive Guide to Navigating Libido Differences in Relationships cho biết nhu cầu tình dục khác biệt có thể khiến đôi bên trở nên xa cách, nhưng không có nghĩa là mối quan hệ sẽ tan vỡ.

Thực tế chỉ ra rằng không có con số chung về quan hệ tình dục nào phù hợp cho mọi đôi uyên ương. Thêm vào đó, ham muốn tình dục thấp có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố như căng thẳng, thuốc men hoặc thay đổi nội tiết tố, chứ không phải do một trong hai người trở nên thiếu hấp dẫn trong mắt đối phương.

Sự khác biệt trong ân ái có thể gây bực bội. Bên có ham muốn cao có thể cảm thấy bị ghẻ lạnh trong khi người có ham muốn tình dục thấp hơn có thể cảm thấy tội lỗi và lo lắng. Dưới đây, Self tổng hợp lời khuyên từ những chuyên gia uy tín giúp các đôi khắc phục khó khăn trong chuyện chăn gối.

Xác định kiểu ham muốn của đối phương sẽ giúp chuyện chăn gối suôn sẻ hơn. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Làm quen từ từ



Mỗi người hưng phấn bởi những điều khác nhau, tiến sĩ Jennifer Vencill, chuyên gia trị liệu tình dục tại phòng khám Mayo kiêm phó giáo sư về sức khỏe tình dục và giới tính tại Đại học Minnesota (Mỹ), cho biết.

Một số người có "ham muốn tự phát" (spontaneous desire) có nghĩa là sự hưng phấn của họ xảy ra dễ dàng và tự nhiên.

Trong khi đó, những người khác có "ham muốn đáp ứng" (responsive desire) sẽ cần một số điều kiện hoặc kích thích để khơi dậy hứng thú. Thông thường, nhóm này sẽ cần nhiều thời gian và quan tâm nhiều hơn khi ân ái.

Thấu hiểu được sự khác biệt này sẽ là chìa khóa để đôi bên giải quyết khác biệt trong tình dục. Chẳng hạn, nếu có ham muốn tự phát, họ có thể chủ động và trực tiếp hơn khi gần gũi. Tuy nhiên, một người có ham muốn đáp ứng cần dạo đầu cẩn thận hơn như hôn và vuốt ve để khơi gợi ham muốn.

Trong trường hợp này, hai bên có thể thay đổi không gian, thêm chút "lửa" bằng âm nhạc, massage hoặc tán tỉnh thân mật. Cách tiếp cận chậm rãi này có thể giúp đối phương có ham muốn đáp ứng trở nên hưng phấn một cách tự nhiên và thoải mái hơn.

Lên kế hoạch cho chuyện thân mật có thể bắt đầu như một buổi hẹn hò thông thường. Ảnh minh họa: Anastasia Shuraeva/Pexels.

Hẹn lịch thân mật



Căng thẳng dễ dàng nảy sinh khi một người muốn ân ái hai lần một tuần trong khi người kia chỉ ham muốn một lần mỗi tháng.

Trong trường hợp này, Ken Howard, nhà trị liệu tình dục kiêm người sáng lập trung tâm trị liệu Gay Therapy LA (Mỹ) chon hay lên lịch cho cuộc yêu, chẳng hạn như 10 ngày một lần hoặc bất kỳ tần suất nào phù hợp cho cả hai sẽ hữu ích.

Tuy nhiên, thay vì biến chuyện ấy thành một cuộc hẹn cứng nhắc, Howard gợi ý hai bên nên chỉ định một số ngày hoặc buổi tối nhất định để hẹn hò thân mật.

Ví dụ, hai người có thể dành tối thứ Bảy để cùng nhau ăn một bữa tối ngon lành sau đó tận hưởng thời gian riêng tư. Cả hai không cần một lịch trình nghiêm ngặt mà hãy để buổi tối diễn ra tự nhiên bằng cách xem một bộ phim lãng mạn hoặc chỉ đơn giản ôm nhau để chuyện yêu đến một cách thoải mái nhất.

Yêu đương sâu sắc không nhất thiết duy trì chỉ bằng tình dục. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels.

Hòa hợp nhu cầu

Nếu một bên ham muốn cao hơn, việc mong đợi đối phương đáp ứng mong muốn quan hệ tình dục thường xuyên có thể không quá khả thi.

Thay vào đó, tiến sĩ Vencill gợi ý hai bên nên tập trung vào sự hòa hợp và khám phá những cách khác nhau để đáp ứng nhu cầu thân mật của bản thân.

Điều này có thể giảm bớt áp lực về tình dục cho đôi uyên ương.

Hai người có thể cân nhắc dành cho nhau những khoảng thời gian chất lượng như xem những bộ phim yêu thích hay cùng tắm hơi thư giãn để tăng sự gắn kết.

Thỉnh thoảng khen ngợi hoặc chọn những hình thức thân mật khác như ôm, hôn và nắm tay có thể giúp duy trì mối quan hệ sâu sắc mà không cần phải phụ thuộc vào tình dục.

Tự khám phá sở thích và ham muốn tình dục có thể giúp chúng ta trao đổi nhu cầu dễ dàng hơn với người yêu. Ảnh minh họa: Rachel Claire/Pexels.

Khám phá bản thân



Nếu có ham muốn tình dục thấp, chúng ta nên dành thời gian để tìm kiếm điều khiến mình hưng phấn.

Tiến sĩ Fogel Mersy khuyến khích mỗi người tự khám phá thân thể để tìm những điều mình thấy thoải mái khi ân ái.

Từ đó, họ có thể giao tiếp hiệu quả sở thích và giới hạn tình dục của mình cho người yêu. Đặc biệt, việc này không nhất thiết phải được thực hiện một mình.

Chúng ta hoàn toàn có thể tham gia cùng nửa kia của mình. Điều này giúp cả hai tận hưởng chuyện thân mật mà không có áp lực phải hòa hợp nhu cầu.

Nếu lo ngại về tình dục trở nên quá lớn, hai người nên cân nhắc sự trợ giúp của chuyên gia. Ảnh minh họa: Timur Weber/Pexels.

Giao tiếp cởi mở



Nếu khác biệt về ham muốn tình dục đang gây lo ngại, điều quan trọng là chúng ta biết tâm sự một cách cởi mở với người yêu.

Tuy nhiên, chúng ta cần trò chuyện một cách nhẹ nhàng và tôn trọng để tránh những lo ngại hay căng thẳng leo thang thành sự oán giận, hay tệ hơn là chia tay.

Tiến sĩ Vencill khuyên mọi người nên lắng nghe và bắt đầu giao tiếp hướng về bản thân nhiều hơn thay vì săm soi đối phương.

Ví dụ: "Em cảm thấy không vui khi luôn là người chủ động. Chúng mình có thể thảo luận về vấn đề này không?" thay vì "Anh không có một chút nỗ lực nào trong việc yêu em cả".

Đặc biệt, chúng ta nên tránh đổ lỗi hay chỉ trích nửa kia của mình như "Sao anh lúc nào cũng ham muốn hết vậy" hay "Em thật bất thường khi lúc nào cũng muốn ôm ấp".

Sau khi thảo luận cởi mở, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra hướng giải quyết hòa hợp đôi bên. Đôi bên hãy thử cân nhắc những cách tiếp cận mới hoặc tìm đến các chuyên gia tư vấn trị liệu. Dù không tương thích về tình dục có thể là thách thức, tìm được tiếng nói chung bằng cách đối mặt trực tiếp sẽ giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

Thêm vào đó, chúng ta không nên xem khác biệt trong ham muốn tình dục là "ngõ cụt" trong tình yêu mà là một dự án chung đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực và hợp tác đôi bên. Thực tế, bằng cách giao tiếp cởi mở và thấu hiểu sâu sắc, nhiều đôi uyên ương đã giải quyết thành công vấn đề này.