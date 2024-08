Làm dịu da cháy nắng nhờ nha đam

Ngoài công dụng làm dịu trị da bỏng rát vì nắng nóng, nha đam còn có thể tận dụng để trị mụn hay dưỡng tóc bóng mượt.

Nha đam được nhiều tín đồ skincare ưa chuộng vì tác dụng làm dịu da nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh minh họa: Mikhail Nilov/Pexels.

Khi phải xử lý nhanh chóng làn da bị đỏ và cháy nắng, nhiều người nghĩ ngay đến nha đam hay lô hội. Dù vậy, loài thực vật này sở hữu nhiều lợi ích hơn thế. Thực tế, chúng được sử dụng trong không ít sản phẩm chăm sóc da được yêu thích ngoài thị trường.

Dưới đây, Who What Where tổng hợp những thông tin hữu ích từ các chuyên gia giúp hiểu hơn về tác dụng của nha đam.

Đa công dụng

Blair Murphy-Rose là bác sĩ da liễu thẩm mỹ kiêm bác sĩ phẫu thuật chuyên về trẻ hóa khuôn mặt tại Trung tâm phẫu thuật da và laser của New York (Mỹ) và là giảng viên lâm sàng về da liễu tại Cao đẳng Y khoa Weill Cornell (Mỹ).

Bà cho biết nha đam là một loại cây mọng nước đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một phương thuốc chữa bệnh cho da. Bôi chúng lên da có thể giúp vết thương mau lành hơn, giảm viêm (giảm mẩn đỏ và sưng) và kiểm soát cơn đau.

Nha đam an toàn và dịu nhẹ nên có thể dùng trực tiếp lên da. Ảnh minh họa: Shankara.

Điều này cũng giải thích lý do nha đam thường được sử dụng để chữa cháy nắng. Chúng đặc biệt thích hợp để chữa bỏng và chăm sóc da sau khi đi nắng. Nha đam chứa các hệ thống enzym chống oxy hóa như glutathione peroxidase và superoxide dismutase có thể ngăn chặn các phân tử có hại.

Chúng còn có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, có thể giúp điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng da ở vùng da bị tổn thương. Anthraquinone trong nha đam được cho là có tác dụng chống virus và chống nấm. Nói một cách đơn giản, nha đam là một nguồn năng lượng chống oxy hóa, chống viêm, chống vi khuẩn, chống vi-rút và chống nấm hiệu quả.

Điều trị và phục hồi da, tóc

Đặc biệt, không nhiều người biết rằng nha đam có thể được sử dụng sau khi điều trị da để làm dịu tác dụng của tia laser, lột da và các thủ thuật khác tại phòng khám. Nếu đang có kế hoạch điều trị da, mọi người có thể hỏi bác sĩ của mình về việc nha đam có thể hỗ trợ quá trình phục hồi hay không.

Bác sĩ Murphy-Rose cho hay nha đam thậm chí có thể ngăn ngừa mụn trứng cá và kích thích sản xuất collagen. Điều đó có nghĩa là chúng có thể làm da tươi sáng và trẻ trung hơn.

Brendan Camp, bác sĩ da liễu tại trung tâm da liễu MDCS Dermatology, giải thích rằng nha đam cũng có thể được sử dụng trên tóc và da đầu. Chúng có thể giúp làm giảm tình trạng khô và bong tróc trên da đầu. Bên cạnh đó, nha đam có thể làm mặt nạ tóc để cải thiện tóc hư tổn.

Nha đam được sử dụng trong không ít sản phẩm chăm sóc da và tóc. Ảnh minh họa: AROMATICA, Amazon.

Nha đam thường an toàn và dịu nhẹ với mọi loại da, kể cả da rất nhạy cảm. Tuy nhiên, một số người có thể bị dị ứng với loại cây này, vì vậy khi nhận thấy da phát ban, đau, ngứa hoặc nóng rát, chúng ta nên ngừng sử dụng ngay lập tức.

Mọi người nên thử nghiệm nha đam trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho da. Ngoài ra, không phải tất cả các sản phẩm chứa nha đam đều giống nhau. Một số thực chất chứa nhiều thành phần khác và không phải là nha đam nguyên chất.

Vì vậy, bác sĩ Camp khuyến khích phải kiểm tra danh sách thành phần của sản phẩm để đảm bảo sử dụng nha đam tự nhiên và an toàn cho da.