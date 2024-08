Làm đẹp từ đá lạnh

Dù không được các chuyên gia da liễu đánh giá cao, phương pháp chăm sóc da bằng đá lạnh lại được nhiều ngôi sao và những tín đồ skincare ưa chuộng.

Liệu pháp lạnh đang được lăng xê nhiệt tình bởi nhiều người nổi tiếng. Ảnh: Handout.

Liệu pháp lạnh xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước, hiện phổ biến hơn nhờ những cải tiến mới cùng sự quảng bá từ người nổi tiếng, như Jennifer Aniston, Daniel Craig, Alicia Keys... Họ công khai chia sẻ về những trải nghiệm tích cực và hiệu quả nhận được khi sử dụng.

Khởi nguồn từ sáng kiến ngâm mình trong nước lạnh của Wim Hof, liệu pháp lạnh dần được quan tâm và ứng dụng trong nhiều quy trình chăm sóc da hiện nay, SCMP đưa tin.

Thực tế, khi cơ thể tiếp xúc với cái lạnh, các phản ứng sinh lý sẽ diễn ra. Keiko Negishi, chuyên gia thẩm mỹ và trị liệu da tại FILD Studio (New York, Mỹ), cho biết tiếp xúc với cái lạnh sẽ kích hoạt co mạch, tức các mạch máu co lại để giữ và duy trì nhiệt độ cơ thể.

Phản ứng này dễ thấy trên da và các chi, khi lưu lượng máu chuyển hướng để bảo vệ các cơ quan quan trọng, tình trạng tê liệt hoặc kém nhạy sẽ xuất hiện. Sự thay đổi đột ngột này thường gây căng da, có thể làm giảm viêm và sưng bằng cách giảm lượng máu đến các vùng bị tác động.

Suốt thập kỷ qua, nhiều phương pháp đã ủng hộ sử dụng cái lạnh nhằm tăng cường sức khỏe, nổi bật nhất là phương pháp Wim Hof. Phương pháp này được sáng tạo bởi Wim Hof, biệt danh Iceman, kết hợp giữa tiếp xúc lạnh có chủ đích và các kỹ thuật hít thở, thiền định cụ thể.

"Chìa khoá" của phương pháp này nằm ở tính thường xuyên, có chánh niệm về cái lạnh có thể tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất, giúp cải thiện khả năng miễn dịch, gia tăng năng lượng, kiểm soát căng thẳng và nâng cao sức bền. Không chỉ hấp dẫn trong cộng đồng chăm sóc sức khoẻ, phương pháp Wim Hof còn thu hút khoa học quan tâm và tham gia nghiên cứu.

Wim Hof, biệt danh Iceman, cha đẻ của các phương pháp sử dụng cái lạnh để tăng cường sức khỏe. Ảnh: Pete Dadds.

Từ chăm da bằng đá đến trải nghiệm buồng lạnh sâu, liệu pháp lạnh hiện có sức hấp dẫn lớn. Ngâm mình trong nước đá được các chuyên gia nhấn mạnh như một phương pháp hiệu quả để đánh thức giác quan và mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ.

“Cú sốc lạnh hỗ trợ cơ thể tăng cường lưu thông máu và tự làm ấm, do đó giúp cải thiện lưu lượng máu và cung cấp dinh dưỡng cho da”, Negishi cho biết. Bằng cách loại bỏ độc tố và giảm viêm, sự gia tăng lưu thông máu đóng vai trò quan trọng giúp làn da khỏe mạnh, rạng rỡ hơn.

Từ ngâm mình trong nước đá đơn thuần, liệu pháp lạnh hiện được ứng dụng có mục tiêu trong các phương pháp chăm sóc da. Dù sử dụng đá viên hay các công cụ chuyên dụng, liệu pháp lạnh đều có tác dụng làm dịu da, giảm viêm thông qua việc làm co mạch máu, dịu mẩn đỏ, sưng tấy và nâng cơ tức thì. Đây là phương pháp lý tưởng để phục hồi tình trạng sưng mặt.

“Làm lạnh con lăn ngọc bích, đá Gua Sha và mặt nạ giấy trước khi sử dụng là một cách đơn giản, hiệu quả để tăng khả năng làm dịu và giảm bọng mắt”, Negishi khuyến khích.

Khi các liệu pháp lạnh ngày càng phổ biến, cần thiết phải giải quyết những mặc định sai lầm, điển hình là việc tin nước lạnh có thể thu nhỏ lỗ chân lông vĩnh viễn.

“Lỗ chân lông không mở và đóng. Sử dụng nước lạnh giúp da săn chắc và trông lỗ chân lông nhỏ hơn, nhưng chỉ mang tính tạm thời”, Negishi cho biết.

Nhiều quan điểm sai lầm về làn da vẫn còn lan truyền, điển hình là việc lỗ chân lông có thể đóng mở. Ảnh: Shiny Diamond/Pexels.

Nước sạch làm da trông tươi mới hơn, nước ấm giúp hoà tan dầu và mang lại hiệu quả làm sạch. Tuy nhiên, theo Negishi, cả hai đều không làm thay đổi cấu trúc lỗ chân lông.

Ranh giới giữa lợi và hại của liệu pháp lạnh rất mong manh. Những ai có làn da nhạy cảm hoặc mắc tình trạng như trứng cá đỏ, tiếp xúc với nhiệt độ cực lạnh có thể làm tình trạng mẩn đỏ, kích ứng trở nên tệ hơn, thậm chí phản tác dụng.

Theo thời gian, lạm dụng liệu pháp lạnh có thể gây tổn thương mao mạch, đặc biệt khi da không thích nghi được hoặc sử dụng cường độ quá mạnh. Khi kết hợp các liệu pháp lạnh vào quy trình chăm sóc da nên có sự cân bằng giữa kiến thức khoa học, kinh nghiệm cá nhân và hướng dẫn chuyên môn để đảm bảo an toàn, hiệu quả.