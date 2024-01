Kiệt tác của Banksy bị thu nhỏ hơn lỗ xỏ kim

Tác phẩm "Girl with Balloon" của Banksy được chế tác lại thành tác phẩm siêu nhỏ, nằm trong một lỗ xỏ kim, chỉ quan sát được bằng kính hiển vi.

Nghệ sĩ người Anh David A. Lindon, còn được biết đến với biệt danh "Microangelo”, đã dành hàng tháng trời để tạo ra một phiên bản siêu nhỏ của tác phẩm tranh tường Girl with Balloon của nghệ sĩ graffiti Banksy.

Bức họa mini được vẽ trên lông đà điểu và đặt trong khung vàng 24 carat. Tác phẩm này nhỏ đến mức có thể chứa trong một cái lỗ xỏ kim, tức chiều ngang khoảng 0,5 mm, theo Artnet.

Nhưng sau khi hoàn thành, Lindon tự "phá hủy" bức tranh mini của mình bằng lưỡi dao siêu nhỏ, y như cách Banksy đã làm trong phiên đấu giá năm 2018.

Tháng 10/2018, bức tranh Girl with Balloon được bán buổi đấu giá tại Sotheby's (London, Anh). Đây vốn là biểu tượng của nghệ thuật đương đại, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng nghệ sĩ và người hâm mộ nghệ thuật.

Ngay khi tiếng gõ búa chốt giá bán 1 triệu bảng Anh vang lên, Banksy bỏ khoảng 1/2 bức tranh vào máy cắt giấy, rồi đặt tên lại cho tác phẩm là Love is in the Bin. Đến năm 2021, Love is in the Bin được bán lại với giá hơn 18,5 triệu bảng (tương đương 25 triệu USD ).

Tác phẩm siêu nhỏ của David Lindon cũng được cắt mảnh như bức tranh gốc. Ảnh: Alexander Scheuber, David Lindon.

Tác phẩm mini đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của một người sưu tập nhiệt tình và được bán thông qua phòng trưng bày Hammond Galleries (Anh) với số tiền không được tiết lộ.

Đây không phải là lần đầu tiên Lindon phỏng theo các tác phẩm của Banksy. Ông đã từng tạo ra các phiên bản thu nhỏ của 3 tác phẩm stencil khác là Happy Choppers, Love Rat và The Flower Thrower cho một đơn đặt hàng riêng.

Các tác phẩm trước đây của ông từng được định giá lên tới 75.000 bảng Anh (khoảng 95.000 USD ).

Năm ngoái, Lindon đã tạo ra các phiên bản siêu nhỏ cho 3 bức tranh của Vincent van Gogh, được tích hợp trong một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 190.000 USD , để kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Van Gogh tại Amsterdam (Hà Lan).

Mỗi bức tranh nhỏ này có kích thước chỉ khoảng 0,5 milimet. Điều này có nghĩa là người xem cần một chiếc kính lúp để thực sự đánh giá được nét vẽ xoáy đặc trưng của danh họa nổi tiếng này.

David A. Lindon tái hiện lại các bức tranh của danh họa Van Gogh ở kích thước siêu nhỏ. Ảnh: David A. Lindon.

Lindon (54 tuổi) đã tạo ra những bức tranh nhỏ của mình bằng cách sử dụng các bột màu vi mô, kim loại quý, đá quý, cũng như là các sợi nhỏ như Kevlar và nylon.

Để những tác phẩm siêu nhỏ có thể được ngắm nhìn và đánh giá một cách chính xác bằng mắt thường, ông đã thiết lập khu trưng bày phức tạp. Nghệ sĩ tài năng sử dụng kính lúp và ánh sáng chuyên dụng để tạo ra môi trường thuận lợi cho việc quan sát chi tiết các đặc điểm nhỏ của tác phẩm nghệ thuật.

Việc hoàn thành một tác phẩm có thể mất nhiều tháng vì yêu cầu độ chính xác cực kỳ cao. Lindon cần kiểm soát hơi thở của mình và thậm chí dừng lại theo từng nhịp tim để tránh nhịp đập làm tay ông trở nên luống cuống.

Thậm chí, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm mất đi vài tuần công việc kỹ lưỡng của ông và có lẽ không bao giờ tìm thấy lại được.

“Khi sử dụng kính hiển vi để làm việc, tâm trí của tôi trở nên cực kỳ tập trung, vượt xa mức độ tập trung của mọi người. Với tôi, chiếc kính hiển vi là một phần không thể thiếu, như chính một phần thân thể của tôi vây", ông nói thêm.