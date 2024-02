Khéo khoe nội y dưới váy xuyên thấu ở Tuần lễ thời trang Milan

Diện váy áo trong suốt với phần che chắn may liền là sự lựa chọn an toàn đối với các tín đồ thời trang. Khi ngồi trên hàng ghế đầu buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhà mốt Dolce & Gabbana, Moon Ga-young chọn chiếc váy ren xuyên thấu quyến rũ, khoe phần lớn da thịt với thiết kế này. Phần cúp ngực được may bằng vải lụa, bổ sung chi tiết ren, giúp người mặc che chắn vòng một, không tạo ra tình huống phản cảm. Với phần che chắn bổ sung này, người mặc không phải loay hoay lựa chọn nội y phù hợp. Ảnh: @m_kayoung.