Khám phá Phú Quốc từ nên thơ đến sôi động khó cưỡng

Bên cạnh cảnh biển nên thơ, mùa lễ hội với vô vàn hoạt động hấp dẫn kéo dài từ Giáng sinh đến Tết Nguyên đán là lý do du khách chọn Phú Quốc United Center làm điểm đến cuối năm.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, 3 du khách cho biết bản thân đã có trải nghiệm trọn vẹn, khó quên những ngày cuối năm. Với họ, Phú Quốc không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp mà còn rộn ràng với loạt hoạt động xuyên suốt ngày đêm, đáng trải nghiệm trong mùa lễ hội cuối năm.

Hòa giọng cùng thần tượng trong 8Wonder

Ngọc Trân, TP.HCM

Nghe tin nhóm nhạc Maroon 5 biểu tượng của dòng nhạc pop rock đến Phú Quốc biểu diễn, tôi không đắn đo tìm mua vé xem show. Nhận email đặt chỗ thành công, tôi phấn khích tột cùng, có chút hồi hộp, xen lẫn tự hào vì sắp được gặp trực tiếp thần tượng trên chính quê hương mình.

Maroon 5 đã có hơn 75 phút thăng hoa trên sân khấu 8Wonder Winter Festival, tổ chức tại Phú Quốc United Center.

Chuyện “cháy phòng” rất có thể xảy ra khi đại nhạc hội được tổ chức, với sự tham gia của nhóm nhạc pop-rock nổi tiếng thế giới cùng nhiều sao Việt tên tuổi. Để chuyến đi trọn vẹn, tôi đặt vé máy bay, book phòng khách sạn từ sớm. Tôi chọn nghỉ dưỡng 2 đêm tại Vinpearl Resort & Spa, ở phía bắc hòn đảo, vì mức giá phải chăng, dịch vụ luôn được đánh giá cao.

Khu nghỉ tọa lạc bên trong Phú Quốc United Center nên luôn có các chuyến bus điện miễn phí kết nối với điểm tham quan và nơi tổ chức sự kiện. Việc di chuyển vì vậy cũng dễ dàng và tiết kiệm hơn. Ngày diễn ra 8Wonder, tôi thong thả chuẩn bị và ra sảnh khách sạn chờ xe đến đón.

Các màn trình diễn chính thức bắt đầu khoảng 17h30 nhưng từ sớm đã có nhiều hoạt động trải nghiệm phục vụ du khách. Tôi và nhóm bạn đến check-in sớm, ghé gian hàng trang điểm, vẽ henna trên gương mặt để thật nổi bật khi gặp thần tượng.

Du khách tham gia khá nhiều hoạt động trước khi đêm nhạc bắt đầu.

Sau những màn trình diễn sôi động, làm không khí nóng lên của nghệ sĩ Việt, Maroon 5 đã thực sự xuất hiện trên sân khấu, làm không gian quảng trường biển Grand World như bùng nổ. Khán giả đều lộ rõ sự phấn khích, hòa giọng cùng 11 ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc như This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm đó, khoảnh khắc Adam bước xuống khán đài, giao lưu cùng fan hâm mộ.

“Gia hạn” kỳ nghỉ dưỡng vì Wake Up Festival

Hải Minh (Đồng Nai)

Sau một năm làm việc chăm chỉ, tôi muốn dành tặng gia đình nhỏ chuyến nghỉ dưỡng, thư giãn nhẹ nhàng tại Phú Quốc. Theo kế hoạch, chuyến đi dài 2 ngày 1 đêm từ 15/12 đến 17/12. Tôi và vợ chủ yếu cho con gái 7 tuổi đến VinWonders trải nghiệm các trò chơi, tham quan cung điện Hải Vương cũng như ghé Vinpearl Safari để được “mắt thấy, tay chạm” vào đời sống hoang dã của các loài động vật quý hiếm.

Tất cả thông tin sự kiện tại Phú Quốc United Center đều được tổng hợp để du khách dễ theo dõi.

5 năm trước, tôi từng đến hòn đảo. Trong trí nhớ, nơi đây là vùng biển cát mịn nắng vàng yên bình, du lịch còn khá thưa thớt. Vì vậy, tôi không khỏi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến một Phú Quốc “thay da đổi thịt”, rộn ràng, đa dạng hoạt động.

Điều này càng đúng hơn khi thành phố đang bước vào mùa lễ hội cuối năm mang tên Wake Up Festival. Một lịch trình xuyên suốt từ đua thuyền quý tộc Gondola, Giáng sinh Eco Wonder Xmas, Diễu hành Wake Up Santa đến hội ẩm thực, bia, đặc biệt là đại nhạc hội 8Wonder khiến vợ chồng tôi thích thú. Vậy là chúng tôi bàn bạc nán lại Phú quốc thêm một đêm để trải nghiệm được nhiều sự kiện hơn.

Phú Quốc United Center không thiếu điểm check-in cho du khách lựa chọn.

Quả thực, Phú Quốc United Center quá phù hợp cho các gia đình đi du lịch. Nơi đây thiết kế đa dạng hoạt động, trải nghiệm trong cùng một điểm đến, chúng tôi không phải đi xa mà vẫn thỏa sức vui chơi, check-in. Màu sắc và sự trẻ trung ở các điểm tham quan cũng khiến bé có thêm năng lượng khám phá, cả nhà đều phấn khởi.

Ăn uống thả ga trong các lễ hội ẩm thực

Minh Nguyệt (TP.HCM)

Nhắc về Phú Quốc, tôi nghĩ ngay đến hương vị thơm ngon, khó cưỡng của loạt món ăn như hàu, ốc, gỏi cá trích, tôm hùm, bún quậy, kem dừa, trà sữa nướng… Đó cũng làm một trong những lý do tôi ghé hòn đảo mỗi năm một lần, khi thì mùa hè với người yêu, lúc Tết Âm lịch vi vu cùng gia đình và lần này là dịp cuối năm cùng hội bạn.

Grand World rực rỡ về đêm, xứng đáng với danh xưng “thành phố không ngủ”.

Tôi và 2 người bạn chọn một khách sạn trong quần thể Phú Quốc United Center bởi khu này tập trung đa dạng hoạt động, sự kiện cuối năm rộn ràng. Tôi ấn tượng nhất với khu chợ ở Grand World tấp nập về đêm, các quán bar nhìn ra hồ Tình yêu lấp lánh, lễ hội ẩm thực, lễ hội bia khó tìm thấy ở nơi nào khác.

Nhóm bạn chọn vui chơi “xuyên đêm tại Phố Bia Tây Beeravans.

Níu chân tôi là “thiên đường street food” tại chợ Grand World với hàng chục phiên bản trà sữa, bánh tráng trộn, xiên que… Tôi dừng chân thưởng thức hải sản thơm ngon như nhum, còi biên mai, mực chớp, ghẹ Hàm Ninh... tươi ngon. Sau đó, cả nhóm di chuyển sang lễ hội bia Phố Bia Tây Beeravans để chill, cùng nhau tận hưởng đêm Phú Quốc tuyệt đẹp. Phố bia nổi bật với những chiếc xe mivivan thiết kế cá tính và hiện đại, mang đến một diện mạo lễ hội đầy sức sống. Một ngày vui chơi của tôi kết thúc bằng màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn, hiệu ứng âm thanh sống động ở show Sắc màu Venice.

Phú Quốc luôn biết cách làm du khách cảm thấy bất ngờ, lấp đầy trải nghiệm bằng nhiều hoạt động, thú vui. Tôi sẽ sớm quay lại đây và tiếp tục hành trình khám phá các mùa lễ hội sôi động của thành phố này.