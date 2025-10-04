Karik bị chấn thương

Karik bước đi tập tễnh khi xuất hiện ở địa điểm ghi hình Live Stage 3 của Anh trai “say hi”. Quản lý cho biết nam rapper đang theo dõi tình hình sức khỏe.

Karik mới đây xuất hiện ở địa điểm ghi hình Live Stage 3 của Anh trai “say hi” với chân bị thương. Nam rapper bước xuống xe rồi di chuyển vào khu vực ghi hình với chân phải tập tễnh khiến khán giả lo lắng. Khi được người hâm mộ hỏi thăm, Karik không trả lời mà chỉ mỉm cười và di chuyển vào trong.

Karik bước đi tập tễnh khiến khán giả lo lắng. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, quản lý của Karik cho biết nam rapper bị đứt dây chằng sau một lần ngã từ sân khấu cách đây mấy năm. Từ đó đến nay, chân phải của Karik chưa hoàn toàn phục hồi. Thời gian gần đây, lịch làm việc, tập luyện dày đặc nên có thể chân của Karik trở nặng hơn. Hiện, Karik và ê-kíp tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Karik là một trong 30 anh trai của Anh trai “say hi” mùa 2. Sự xuất hiện của Karik ở chương trình này gây bất ngờ. Nam rapper giải thích anh muốn đến Anh trai “say hi” để tận hưởng mọi khoảnh khắc trong chương trình cũng như được giao lưu với các đồng nghiệp mà không bận tâm chuyện thắng thua.

Anh trai “say hi” đã lên sóng được 2 tập với các phần thi của Live Stage 1. Ở phần thi này, team do Karik làm đội trưởng giành chiến thắng trước team Big Daddy. Tiết mục Người như anh xứng đáng cô đơn do Karik, Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Negav và Jey B thể hiện cũng được khen ngợi, đồng thời đạt thành tích tốt nhất trong tất cả tiết mục của Live Stage 1.