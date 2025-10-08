Indonesia 2-3 Saudi Arabia: Nỗ lực muộn màng

Lúc 0h15 ngày 9/10, Indonesia bước vào trận ra quân vòng loại thứ 4 World Cup 2026, khu vực châu Á trên sân King Abdullah Sports City.

Tỷ số: Indonesia 2-3 Saudi Arabia Cầu thủ ghi bàn: Kevin Diks (11', 88'), Abu Al Shamat (17'), Firas Al-Buraikan (36'), Al-Buraikan (62').

Trên sân khách, Indonesia bị đánh giá thấp hơn nhưng lại gây bất ngờ với lối nhập cuộc đầy chủ động. Thậm chí, đoàn quân của HLV Patrick Kluivert còn tận dụng tốt sai sót của chủ nhà để vượt lên dẫn trước.

Phút thứ 7, Al Tambaki có pha phòng ngự hớ hênh, dẫn đến quả đá phạt bên cánh phải cho đội khách. Cũng chính hậu vệ số 5 để bóng chạm tay trong nỗ lực cản cú đánh đầu của Kevin Diks trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính cho Indonesia hưởng phạt đền. Diks nhận trọng trách và với kinh nghiệm của một chuyên gia đá 11 m, anh không bỏ lỡ cơ hội để hạ thủ môn đội chủ nhà.

Sau bàn thua, Saudi Arabia vùng lên mạnh mẽ. Saleh Abu Al Shamat trở thành ngòi nổ trong hầu hết đợt lên bóng của đội chủ nhà với khả năng rê dắt và sút xa ấn tượng. Chỉ 6 phút sau bàn thua, tiền vệ cánh thuộc biên chế nhà vô địch AFC Champions League Elite, Al Ahli, tung cú sút chéo góc hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, hạ gục thủ thành Maarten Paes. Phút 31, Saleh suýt hoàn tất cú đúp, khi cú sút xa của anh đưa bóng đi dội xà.

Saudi Arabia (áo trắng) chơi tốt hơn trong hiệp một.

CĐV Saudi Arabia không phải tiếc nuối lâu. Chỉ 1 phút sau, VAR vào cuộc và cho đại diện Trung Đông hưởng phạt đền, sau pha kéo áo lộ liễu trong vùng 16,5 m của Yakob Sayuri. Số 9, Firas Al-Buraikan kiếm penalty và cũng chính anh thực hiện thành công để giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Thế trận trong hiệp hai vẫn nghiêng về Saudi Arabia. Phút 55, mành lưới đội khách suýt rung lên lần thứ 3. Từ quả tạt bên cánh trái của Saleh, Al-Buraikan đánh đầu cận thành nhưng Paes vẫn kịp bay người cứu thua.

Chủ nhà càng chơi càng hay, trong khi hàng thủ Indonesia lại lộ rõ sự chệch choạc. Phút 61, HLV Kluivert tỏ rõ sự bất lực khi chứng kiến học trò nhận bàn thua thứ 3. Paes cản được cú sút xa đầy uy lực của Musab Al-Juwayr nhưng bất lực khi Al-Buraikan băng vào đá bồi.

Cách biệt an toàn khiến dàn sao đội chủ nhà thi đấu bay bổng. Phút 72, Al-Buraikan thậm chí còn thực hiện pha đánh gót cận thành. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà.

Khoảng 10 phút cuối, Indonesia dốc toàn lực để gây sức ép. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Ole ter Haar Romeny liên tục khuấy đảo hàng thủ Saudi Arabia và kiếm về quả phạt đền ở phút 88 để Diks hoàn tất cú đúp.

Ở vòng loại thứ 4 World Cup khu vực châu Á, Indonesia, Saudi Arabia và Iraq đấu vòng tròn, mỗi đội chơi 2 trận. Đội dẫn đầu sẽ dự thẳng World Cup 2026. Đội đứng thứ 2 có vé chơi play-off liên lục địa, đội đứng thứ 3 bị loại.

Sơ đồ chiến thuật của 2 đội tuyển.