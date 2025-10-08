Indonesia 0-0 Saudi Arabia: Quyết tâm giành vé World Cup

|
Indonesia là đại diện Đông Nam Á đầu tiên vào vòng loại thứ 4 World Cup khu vực châu Á.
Tỷ số: Indonesia 0-0 Saudi Arabia
Cục diện vòng đấu: Indonesia, Saudi Arabia và Iraq đấu vòng tròn, mỗi đội chơi 2 trận. Đội dẫn đầu sẽ dự thẳng World Cup 2026. Đội đứng thứ 2 có vé chơi play-off liên lục địa, đội đứng thứ 3 bị loại.
Thông tin lực lượng:
- Hậu vệ trái Calvin Verdonk (Indonesia) không đủ thể lực thi đấu.
- Thủ môn đang thi đấu tại Serie A, Emil Audero cũng không thể ra sân cho đại diện ĐNA vì chấn thương.
Thống kê đáng chú ý:
- Indonesia đang có phong độ tốt với chỉ 1 thất bại trước Nhật Bản trong 5 trận gần nhất.
- Saudi Arabia chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (hòa 2, thua 2).
- Indonesia giữ sạch lưới 4 trong 5 trận gần nhất.
Sơ đồ chiến thuật
