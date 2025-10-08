Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Indonesia 0-0 Saudi Arabia: Quyết tâm giành vé World Cup

  • Thứ tư, 8/10/2025 23:56 (GMT+7)
Lúc 0h15 ngày 9/10, Indonesia bước vào trận ra quân vòng loại thứ 4 World Cup 2026, khu vực châu Á trên sân King Abdullah Sports City.

Indonesia là đại diện Đông Nam Á đầu tiên vào vòng loại thứ 4 World Cup khu vực châu Á.

Tỷ số: Indonesia 0-0 Saudi Arabia

Cục diện vòng đấu: Indonesia, Saudi Arabia và Iraq đấu vòng tròn, mỗi đội chơi 2 trận. Đội dẫn đầu sẽ dự thẳng World Cup 2026. Đội đứng thứ 2 có vé chơi play-off liên lục địa, đội đứng thứ 3 bị loại.

Thông tin lực lượng:

  • Hậu vệ trái Calvin Verdonk (Indonesia) không đủ thể lực thi đấu.
  • Thủ môn đang thi đấu tại Serie A, Emil Audero cũng không thể ra sân cho đại diện ĐNA vì chấn thương.

Thống kê đáng chú ý:

  • Indonesia đang có phong độ tốt với chỉ 1 thất bại trước Nhật Bản trong 5 trận gần nhất.
  • Saudi Arabia chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất (hòa 2, thua 2).
  • Indonesia giữ sạch lưới 4 trong 5 trận gần nhất.

Sơ đồ chiến thuật

Indonesia dau Saudi Arabia anh 1

Indonesia đấu Saudi Arabia Indonesia Saudi Arabia World Cup

