Hương Giang căng thẳng

  • Thứ sáu, 14/11/2025 21:31 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tại phần thi áo tắm diễn ra hôm 14/11, Hương Giang bị khán giả nhận xét là căng thẳng, chưa thực sự tự tin như mong đợi.

Ngày 14/11, phần thi trình diễn swimsuit diễn ra trong khuôn khổ hoạt động của Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan. Dàn thí sinh khoe hình thể trong trang phục đồ bơi, catwalk trên địa hình phức tạp có cầu thang cạnh hồ bơi.

Hương Giang bị nhận xét là căng thẳng, thiếu tự tin khi trình diễn swimsuit.

Hương Giang xuất hiện trong thiết kế bikini hai mảnh màu cam rực rỡ, để kiểu tóc uốn xoăn nhẹ ở lọn, buông xõa tự nhiên. Màn trình diễn của cô thu hút sự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng người đẹp để lộ sự căng thẳng, thiếu tự tin khi catwalk.

Hương Giang nhiều lần nhìn xuống khi catwalk, lại thiếu sự giao lưu bằng ánh mắt với camera. Nét mặt căng thẳng khi trình diễn của cô khiến fan sắc đẹp tiếc nuối.

"Nhìn mặt căng thẳng quá", "Không tự tin rồi", "Hy vọng Hương Giang cười nhiều hơn để mặt bớt căng thẳng", "Không được tự tin lắm, chắc do cũng thấm mệt"... là một số bình luận của người xem.

Song bên cạnh đó, không ít ý kiến động viên Hương Giang lấy lại năng lượng, tinh thần để thực hiện tốt hơn các thử thách sau.

Những ngày qua, Hương Giang đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, make-up mỗi khi xuất hiện tại Miss Univese. Cô cũng tự tin khi giao tiếp với truyền thông, tính cách vui vẻ, cởi mở.

Một số khoảnh khắc ở phần thi áo tắm. Ảnh: Miss Universe.

Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan, quy tụ 123 thí sinh. Những ngày qua, cuộc thi này vướng nhiều ồn ào do nội bộ không thống nhất được cách làm việc, cùng nhiều sự cố trong khâu tổ chức. Những ồn ào liên tiếp khiến các fan sắc đẹp lo ngại cho số phận của cuộc thi. Sau các hoạt động ở Bangkok, Phuket, 123 thí sinh đã di chuyển tới Pattaya để tham gia những hoạt động cuối cùng trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 21/11.

Những thí sinh đang được đánh giá cao tại cuộc thi gồm đại diện Philippines, Colombia, Thái Lan, Puerto Rico, Venezuela...

