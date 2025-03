Hơn 300 triệu người xem ‘Na Tra 2’

Sau gần 40 ngày phát hành, “Na Tra: Ma đồng náo hải” vượt mốc 300 triệu lượt xem tại thị trường nội địa. Phim dự kiến có thể chạm mốc doanh thu 15 tỷ NDT.

Ngày 7/3, tờ 163 đưa tin Na Tra 2 sau 38 ngày công chiếu vẫn giữ vững ngôi vương phòng vé đất nước tỷ dân. Tác phẩm thu về 14,4 tỷ NDT trên sân nhà, thành tích bỏ xa những cái tên còn lại trong danh sách phim Trung ăn khách nhất lịch sử.

Hiện tại, tỷ lệ chiếu Na Tra 2 giảm xuống còn 46,6% do sự xuất hiện của hàng loạt phim mới, song đứa con tinh thần của đạo diễn Sủi Cảo vẫn chiếm 60,2% doanh thu phòng vé nội địa. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, khả năng tác phẩm chạm mốc doanh thu 15 tỷ NDT vẫn có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, số lượng người xem Na Tra 2 cũng đã vượt mốc 300 triệu, thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử phòng vé Hoa ngữ. Trước đó, Chiến lang 2 từng nằm giữ kỷ lục với 159 triệu lượt xem.

Theo trang 163, bộ phim do Sủi Cảo cầm trịch vẫn có thể duy trì vị thế vô địch phòng vé thêm 1 thời gian, do dàn phim mới ra rạp kém sức hút. Dịp 8/3, có 3 phim mới khởi chiếu song thành tích phòng vé rất khiêm tốn. Đơn cử, May mắn khi gặp em mới thu được khoảng 5,5 triệu NDT (thống kê của Maoyan), xếp thứ 3 về doanh thu tính theo ngày.

Na Tra 2 thu 14,4 tỷ NDT sau 38 ngày phát hành. Ảnh: Weibo.

Sau khi ra mắt tại nhiều thị trường trên thế giới, tổng doanh thu Na Tra 2 hiện đã vượt 2 tỷ USD , lọt top 7 bom tấn ăn khách nhất mọi thời. Ngoài ra, tác phẩm cũng đang nắm giữ kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu cao nhất toàn thế giới.

Trình làng dịp Tết Nguyên Đán 2025, Na Tra 2 gây sốt nhờ phần hình ảnh đột phá, với kỹ xảo mãn nhãn, mang lại trải nghiệm thị giác ngoạn mục. Bên cạnh đó, nội dung tác phẩm cũng được đánh giá tích cực, với lối kể sáng tạo, phù hợp thị hiếu.

Không dừng lại ở màn ảnh rộng, cơn sốt hoạt hình Na Tra còn tạo ra nhiều trào lưu mới tại Trung Quốc, điển hình là cosplay nhân vật tại nơi công cộng. Ngoài ra, nhiều mặt hàng ăn theo phim cũng được săn đón rầm rộ.