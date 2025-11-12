Học sinh Indonesia chế 7 quả bom, giáo viên và bạn học bị thương nặng

Bảy quả bom tự chế được phát hiện tại một trường trung học ở Jakarta, Indonesia, sau vụ nổ khiến 96 người thương. Nghi phạm được xác định là một học sinh 17 tuổi.

Ngày 7/11, một loạt vụ nổ xảy ra tại Trường Trung học Công lập số 72 (SMAN 72), khu Kelapa Gading, Bắc Jakarta, khiến 96 người bị thương, trong đó nhiều học sinh và giáo viên phải nhập viện vì bỏng nhẹ và mất thính lực tạm thời.

Đến ngày 11/11, cảnh sát Indonesia cho biết, tổng cộng 7 thiết bị nổ tự chế đã được phát hiện trong khuôn viên trường. Hai quả bom đã phát nổ trong đền thờ Hồi giáo của trường, gây hư hại nghiêm trọng phần sàn và tường, đồng thời khiến học sinh và giáo viên hoảng loạn.

Năm quả còn lại gồm cả bom chưa nổ được tìm thấy tại khu xử lý rác và thư viện, trong đó có thiết bị được chế tạo từ lon nước ngọt, kèm kíp nổ và bộ điều khiển từ xa.

Tổng Giám đốc Cảnh sát Jakarta, Asep Edi Suheri, phát biểu và một khẩu súng đồ chơi cùng các tang vật được đặt trên bàn trong cuộc họp báo tại trụ sở cảnh sát Jakarta, Indonesia, ngày 11/11 về vụ nổ xảy ra tại một đền thờ trong khuôn viên trường học vào giờ cầu nguyện ngày 7/11. Ảnh: Reuters.

Đại tá Henrik Maryanto, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm cơ động Brimob thuộc Cảnh sát Đô thị Jakarta, cho biết: “Đội rà phá bom đã vô hiệu hóa các thiết bị chưa nổ và thu giữ thêm nhiều vật liệu nổ. Qua phân tích ban đầu, các vụ nổ có thể được kích hoạt từ xa chứ không phải từ bên trong đền thờ”.

Toàn bộ tang vật sau đó được chuyển tới Phòng thí nghiệm pháp y Cảnh sát quốc gia để điều tra chi tiết về thành phần thuốc nổ và cơ chế kích hoạt.

Cảnh sát xác định nghi phạm là một học sinh 17 tuổi của trường, đang điều trị tại Bệnh viện Cảnh sát Bhayangkara với chấn thương nặng ở đầu. Do vẫn là vị thành niên, danh tính của đối tượng chưa được công bố. Theo nhà chức trách, nghi phạm hành động một mình và tự học cách chế tạo bom qua mạng Internet, Reuters đưa tin.

Đáng chú ý, động cơ vụ việc được xác định là “trả thù và cảm giác cô độc”. Cảnh sát cho biết nghi phạm cảm thấy không có nơi nào để chia sẻ nỗi bức xúc, cả với gia đình lẫn nhà trường. Họ cũng phát hiện một khẩu súng đồ chơi tại hiện trường, có khắc chữ “vengeance” (trả thù).

Các quan chức chống khủng bố Indonesia cũng tiết lộ thêm rằng nghi phạm từng tham gia các cộng đồng mạng tôn vinh bạo lực, lấy cảm hứng từ các vụ tấn công của các nhóm cực đoan da trắng và phong trào tân phát xít, nhưng không thuộc tổ chức nào và không theo một tư tưởng cực đoan cụ thể.

Một số vụ tấn công được cho là nguồn cảm hứng, gồm vụ xả súng tại hai đền thờ ở Christchurch, New Zealand năm 2019 và vụ xả súng tại trường Columbine, Mỹ năm 1999.

Đại tá Mayndra Eka Wardhana, quan chức đơn vị chống khủng bố Indonesia, nhận định: “Nghi phạm cảm thấy cô đơn và giận dữ, và đây là cách cậu ấy bày tỏ nỗi bất mãn”.

Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra nguồn gốc vật liệu nổ, cơ chế kích hoạt, cũng như động cơ chi tiết phía sau vụ việc, đồng thời tăng cường kiểm tra an ninh tại các trường học khác để phòng ngừa tình huống tương tự.